80-ю годовщину трагических событий начала Второй мировой войны Польша должна использовать для того, чтобы обратить на себя внимание мира и защититься от клеветы и фальсификации истории, уверен замглавы польского МИД Шимон Шинковский вел Сенк. Дипломат подчеркнул, что сегодня союз Польши и США тесен как никогда, поэтому обе страны также смогут остановить «Северный поток — 2», который построили в обход Польши и прибалтийских стран.

Президент Соединённых Штатов прилетит в Польшу 31 августа. 1 сентября в Варшаве на площади Пилсудского он примет участие в мероприятиях, посвящённых 80-й годовщине начала Второй мировой войны, вместе с президентами Польши и Германии: Анджеем Дудой и Франк-Вальтером Штайнмайером. Дональд Трамп выступит там с речью. А 2 сентября уже пройдёт под знаком визита президента США в Польшу. Тогда состоятся переговоры тет-а-тет президентов Анджея Дуды и Дональда Трампа, пленарные переговоры делегаций. Более того, с американским президентом встретится премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, рассказывает Polskie Radio.

«Благодаря тому, что президент США тесно сотрудничает с президентом Анджеем Дудой и у США с Польшей очень тесные взаимоотношения, у нас есть возможность в эту трагическую годовщину обратить внимание мира на Польшу, а также на исторические факты», — отметил замглавы польского МИД Шимон Шинковский вель Сенк.

Он добавил, что сегодня связи Польши и США тесны как никогда и они базируются на очень конкретном фундаменте. Он отметил, что здесь речь идёт о вопросах общего построения системы безопасности, а также об энергетическом и экономическом сотрудничестве.

Дипломат считает, что участие американского президента, а также представителей властей других стран в мероприятиях, организованных 1 сентября, послужит хорошим поводом для того, чтобы защитить историческую правду.





«В этот раз присутствие 20 лидеров других стран, нескольких десятков иностранных делегаций, более 250 гостей со всего мира станет хорошим поводом для того, чтобы защитить Польшу от клеветы и фальсификации истории», — убеждён замминистра МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк.

Замглавы также указал, что во время мероприятий, посвящённых 70-й годовщине начала Второй мировой войны, когда на Вестерплатте гостил президент России Владимир Путин, власти Польши связывали с этим визитом «ложную надежду».

Тогдашняя речь Путина релятивизировала заключённые договора, а также продемонстрировала критическую оценку России в отношении пакта Молотова — Риббентропа. Однако потом началось строительство газопровода «Северный поток — 2», который мог напомнить о давнем сотрудничестве России и Германии. Это договор в обход Польши и прибалтийских стран, решённый без их согласия, подчеркнул польский дипломат.

По его мнению, если бы не крепкий союз Польши и США, то вопрос «Северного потока — 2» был бы уже предрешён. «Ситуация в деле протеста по поводу строительства «Северного потока — 2» небезнадёжна именно благодаря союзу с Соединёнными Штатами», — резюмировал замглавы польского МИД Шимон Шинковский вел Сенк.