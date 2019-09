CNN: на Багамах из-за урагана погибло уже пять человек — а Трамп продолжает играть в гольф

В то время как ураган «Дориан» прошёлся по Багамам и привёл к гибели, по крайней мере, пяти человек, а сама угроза природной катастрофы нависла над материковой частью США, Дональд Трамп провёл день за игрой в гольф, передаёт CNN. Более того, как отмечает корреспондент канала Памела Браун, сам президент оказался шокирован тем фактом, что ураганы могут достигать пятой категории — несмотря на то, что за его срок таких было уже четыре штуки.

Новые срочные новости: премьер-министр Багам заявил, что ураган «Дориан» унёс жизни, по крайней мере, пяти человек. В то же время шторм стремительно движется в направлении США. При этом президент Трамп львиную часть дня провёл за игрой в гольф. Он посетил Национальный гольф-клуб Трампа в Стерлинге, штат Вирджиния. Таким образом с начала своего срока он побывал в одном из своих гольф-клубов уже в 227-ой раз.

Когда же его не было на площадке, он критиковал своих политических противников в Twitter, в том числе и обозревателя The New York Times Пола Кругмана, главу Американской федерации труда и конгресса производственных профсоюзов, а также газету The Washington Post. В то же время он репостнул оповещение Национального центра штормового предупреждения и ликвидации последствий ураганов — что довольно мило. В Белом доме отмечают, что во время игры в гольф президент регулярно получает последние данные о шторме. Корреспондент CNN Памела Браун находится в Белом доме. Как же там объясняют то, что президент находится на лужайке для гольфа, в то время как ураган движется по направлению к США?

ПАМЕЛА БРАУН, старший корреспондент CNN в Белом доме: Белый дом всего лишь утверждает, что Трампу ежечасно сообщали новые данные, пока он находился в гольф-клубе. Речь идёт об одном из его гольф-клубов неподалёку от Белого дома в Стерлинге, штат Вирджиния.





Тем не менее, Андерсон, президенту, очевидно, всё равно, как его игра в гольф выглядит со стороны. Более того, на этих рабочих выходных он отправился играть в гольф уже во второй раз. Поэтому президента раскритиковали за то, что в ситуации, когда над США нависла угроза со стороны урагана «Дориан», он занимается такими вещами.





Критики также припомнили Трампу его высказывания о президенте Обаме во время предвыборной кампании. Ранее он осудил Обаму за игру гольф: по его словам, это пустая трата денег налогоплательщиков, в то время как он должен проводить время, занимаясь правительственной работой. Более того, в своё время Трамп заявил, что на его месте он был бы слишком занят, чтобы играть в гольф. Как вы уже отметили, Андерсон, напомню: речь идёт о 227 дне, который Трамп с момента вступления в должность провёл в одном из своих гольф-клубов.

Да, если бы он только не критиковал бывшего президента из-за гольфа и не говорил бы, что он никогда не будет в него играть из-за запредельной занятости, своей работы и постоянных побед. Нельзя сказать, что мы к нему придираемся — мы используем его же собственные критерии для оценки других президентов, и по его собственным меркам, он определённо много играет в гольф. Кроме того, вчера он сделал очень странное заявление, отметив, что это не первый ураган пятой категории, который угрожает США с момента его вступления в должность. И тем не менее он, судя по всему говорит о том, что он никогда не слышал об урагане пятой категории.

ПАМЕЛА БРАУН: Да, его, судя по всему, ошеломил тот факт, что ураган «Дориан» усилился до пятой категории. Он даже не знал, что такая категория существует. Однако если взглянуть на его заявления в прошлом, то с 2017 года он сделал пять подобных утверждений. Более того, с момента вступления Трампа в должность мы пережили уже четыре урагана пятой категории. Не все из них дошли до берега, однако подобные события в любом случае примечательны. Так что если какой президент и должен знать, что такое ураган пятой категории, так это президент Трамп. Именно поэтому его заявление в Федеральном агентстве по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, где он получал последние сводки, привлекло внимание: его удивил сам факт существования ураганов пятой категории.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 03 сентября 2019 года.