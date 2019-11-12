CNN: Моралес подался в Мексику — в то время как Боливия окунулась в пучину хаоса

Объявив под давлением армии о своей отставке, бывший боливийский президент Эво Моралес воспользовался предложением Мексики и получил там убежище, передаёт CNN. Как отмечает канал, за Моралесом в Мексику также потянулись и многие его соратники. Вместе с тем после ухода боливийского лидера страна пребывает в хаосе, так как его место пока что никто не занял.
Бывший боливийский президент Эво Моралес отправился за убежищем в Мексику. Он возглавлял Боливию почти 14 лет, однако был вынужден уйти в отставку после нескольких недель протестов из-за подтасовок на выборах. После его ухода Боливия пребывает в хаосе, так как в стране на данный момент отсутствует лидер, а на улицах процветает вандализм. Уезжая в Мексику, Моралес написал в Twitter, что ему больно покидать свою страну из-за политики. Кроме того, он призвал решать любые проблемы спокойно и при помощи диалога. Корреспондент CNN Мэтт Риверс расскажет подробнее о том, что ждёт сторонников Моралеса.
МЭТТ РИВЕРС, корреспондент CNN: Учитывая, что мы ранее слышали от правительства, этих новостей, здесь, в Мехико, ждали многие: после отставки Моралеса мексиканские власти назвали произошедшее формой переворота. К такому выводу они пришли по той причине, что, по их словам, об отставке Эво Моралеса попросили боливийские военные. По мнению администрации Лопеса Обрадора, это была форма переворота. Они заявили, что если Моралес попросит об убежище, то это ходатайство будет удовлетворено. Именно это и произошло.
Кроме того, всё это случилось после того, как — по крайней мере, официально, — около 20 представителей исполнительной и законодательной власти Боливии уже отправили формальные запросы на предоставление убежища в резиденции мексиканского посла в боливийском Ла-Пасе. Впоследствии мы сможем наблюдать увеличение количества просьб о предоставлении убежища в Мексике, исходящих от лиц, которые ранее входили в состав правительства Моралеса.
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