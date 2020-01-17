Sun: ради фото блогер залез на пирамиду Гизы и попал в египетскую тюрьму
Американский блогер российского происхождения, на которого подписано более 3 млн человек, попал в тюрьму Египта из-за того, что забрался на одну из пирамид в Гизе и сделал на её верхушке фото, сообщает The Sun.
Здоровицкий неоднократно нарушал закон в попытке привлечь к себе внимание. Одним из самых громких правонарушений была выходка его девушки, когда она в купальнике с его именем выбежала на футбольное поле во время матча Лиги чемпионов между английскими «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем» в июне 2019 года.
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