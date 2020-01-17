Sun: ради фото блогер залез на пирамиду Гизы и попал в египетскую тюрьму

Американский блогер российского происхождения в нарушение египетского законодательства залез на одну из пирамид Гизы, чтобы сделать фото с её верхушки, сообщает The Sun. Неоднократно привлекавший к себе внимание противозаконными выходками Виталий Здоровицкий провёл пять дней в тюрьме, однако о содеянном не жалеет, так как забрался на исторический памятник «ради благого дела».

Американский блогер российского происхождения, на которого подписано более 3 млн человек, попал в тюрьму Египта из-за того, что забрался на одну из пирамид в Гизе и сделал на её верхушке фото, сообщает The Sun.

По словам Виталия Здоровицкого, пять дней, которые он провёл в египетской тюрьме, были «худшими», однако он не раскаялся в содеянном. Блогер добавил, что скоро его подписчики увидят видео восхождения на пирамиду.

«Не могу подобрать слов, чтобы описать то, что происходило в последние пять дней. Я оказался за решёткой в Египте из-за того, что забрался на пирамиду в Гизе. Я попадал в тюрьму несколько раз, но этот определённо был самым худшим. Я видел ужасные вещи и никому не пожелаю столкнуться с таким. Но стоило ли это того? Да!» — написал Здоровицкий.

При этом блогер добавил, что забрался на исторический памятник, что законодательно запрещено в Египте, «ради благого дела». Подписчики поддержали Виталия в нарушении закона.

«Наверное, больше ни у кого не получится запечатлеть этот вид. Крутой снимок!» — написал один из пользователей Instagram. «Брат... я люблю тебя... но ты чокнутый!» — добавил другой.

Здоровицкий неоднократно нарушал закон в попытке привлечь к себе внимание. Одним из самых громких правонарушений была выходка его девушки, когда она в купальнике с его именем выбежала на футбольное поле во время матча Лиги чемпионов между английскими «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем» в июне 2019 года.