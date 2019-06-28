Newsweek: селфи убивают в 5 раз больше людей, чем акулы

Как выяснили учёные, от инцидентов, связанных с селфи, за последние 7 лет погибли 259 человек, и каждый год цифра стремительно растёт, пишет Newsweek. Специалисты отмечают, что это, возможно, лишь «верхушка айсберга». Ведь некоторые случаи могут быть записаны, например, как дорожные происшествия.

Судя по последним исследованиям, с 2011-го по 2017 год из-за селфи погибло 259 человек, пишет Newsweek. При этом из-за акул за этот период погибло всего 50 человек.

И хотя 259 человек за семь лет — это не много, но количество подобных инцидентов всё растёт. Так, в 2011 году их было всего три, а в 2017-м — уже 100. Из-за этого даже появился новый термин — селфицид.

Например, в этом году сорвалась при восхождении блогер, которая делала селфи в горах в купальнике. Прежде с обрыва в парке Йосемити сорвалась ещё одна пара блогеров, которая вела страницу под названием «И жили они долго и счастливо».

По статистике, типичная жертва инцидентов, связанных с селфи, — мужчина 20 с небольшим лет. Большинство из них из Индии, но есть и представители России, США и Пакистана. В основном они тонут, падают или их сбивает машина. Есть и случаи, когда позируют с заряженным оружием, с дикими животными или за рулём. Хотя в основном главная причина происшествий была в неосторожности, иногда получалось стечение обстоятельств.

В итоге специалисты призывают местные власти устанавливать «зоны без селфи» в опасных местах. В Мумбаи таких зон уже 16, но, как пишет издание, мало кто обращает на них внимание.

Более того, учёные утверждают, что это лишь «верхушка айсберга», ведь некоторые инциденты могут проходить как дорожные или прочие происшествия.

В итоге специалисты даже разработали специальное приложение, в котором собрано порядка 7 тыс. мест, опасных для селфи. Кроме того, оно будет предупреждать, если человек фотографируется, стоя слишком близко к воде или обрыву, пишет Newsweek.