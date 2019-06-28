Newsweek: селфи убивают в 5 раз больше людей, чем акулы
Судя по последним исследованиям, с 2011-го по 2017 год из-за селфи погибло 259 человек, пишет Newsweek. При этом из-за акул за этот период погибло всего 50 человек.
Судя по последним исследованиям, с 2011-го по 2017 год из-за селфи погибло 259 человек, пишет Newsweek. При этом из-за акул за этот период погибло всего 50 человек.
Представители грузинской диаспоры в России обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой восстановить авиасообщение между двумя странами. Открытое письмо опубликовано на сайте национально-культурной автономии.
Бывший российский бобслеист и экс-глава Федерации бобслея России Александр Зубков заявил, что не возвращал свои золотые награды Олимпийских игр 2014 года в Международный олимпийский комитет (МОК).
Во Франции температура достигла рекордного уровня за всю историю наблюдений в стране.
Швейцарские бобслеисты Беат Хефти и Алекс Бауманн получили золотые медали Олимпийских игр 2014 года в Сочи в соревнованиях двоек после лишения наград россиян Александра Зубкова и Алексея Воеводы.
Глава «Нафтогаза» Юрий Витренко прокомментировал заявление руководителя «Газпрома» Алексея Миллера о готовности российской компании продлить действующий контракт на транзит газа с Украиной.
Россиянки Екатерина Болотова и Алина Давлетова заняли третье место в парном турнире по бадминтону на Европейских играх 2019 года в Минске.
Российский боксёр, чемпион мира по версии Международной боксёрской федерации (IBF) в полутяжёлом весе Артур Бетербиев бросил вызов своему соотечественнику Сергею Ковалёву, владеющему поясом Всемирной боксёрской организации (WBO).
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что помощники глав государств «нормандской четвёрки» на собственной встрече решат, «есть ли почва», необходимая для встречи лидеров стран.
Россиянка Мария Кузнецова заняла третье место в соревнованиях по борьбе в весовой категории до 62 кг на Европейских играх 2019 года в Минске.
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Освобождённый из плена в Донбассе украинец Дмитрий Великий, который сегодня был доставлен в Киев из Минска, ранее был объявлен в розыск по подозрению в дезертирстве.
Глава отдела Национального медицинского исследовательского центра профилактической медицины Минздрава России Екатерина Иванова в беседе с радио Sputnik рассказала о влиянии атмосферного давления на здоровье.
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Форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Милуоки Бакс» и сборной Греции Яннис Адетокунбо подтвердил, что намерен выступить на Кубке мира по баскетболу 2019 года в Китае.
Президент Федерации кёрлинга России (ФКР) Дмитрий Свищёв рассказал о реакции Всемирной федерации кёрлинга (WCF) на предложение оказать поддержку в проведении нескольких этапов Кубка мира за собственные средства.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин собирается побеседовать с председателем Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером 29 июня в кулуарах саммита G20.
Легкомоторный самолёт совершил жёсткую посадку в Самарской области, пострадавших нет.
Российский гонщик команды Toro Rosso Даниил Квят подвёл итоги первой и второй сессий свободных заездов девятого этапа «Формулы-1» — Гран-при Австрии.
Сборные Туниса и Мали сыграли вничью в матче группового этапа Кубка африканских наций 2019 года.
Лидеры США и Бразилии Дональд Трамп и Жаир Болсонару на полях саммита G20 в Осаке обсудили возможные меры против стран, оказывающих экономическую поддержку президенту Венесуэлы Николасу Мадуро.
Министерство юстиции России включило в перечень иностранных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на российской территории, фонд Free Russia Foundation (фонд «Свободная Россия»).
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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с ФАН прокомментировал ливни в регионах России.
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Министерство финансов США ввело санкции против Николаса Эрнесто Мадуро Гуэрра — сына президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
Защитник сборной России по футболу Фёдор Кудряшов рассказал, в каком клубе он хотел бы продолжить карьеру.
Глава МВД Грузии Георгий Гахария заявил, что президента Межпарламентской ассоциации православия и депутата Госдумы России Сергея Гаврилова не пустят в страну, если он попытается приехать.
Жюри XVI Международного конкурса Чайковского объявило лауреатов в шести номинациях: «Сольное пение», «Фортепиано», «Скрипка», «Виолончель», «Медные духовые» и «Деревянные духовые».
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Генеральный секретарь дипломатической службы ЕС Хельга Шмид заявила после встречи в Вене по СВПД, что механизм платежей c Ираном INSTEX начал первые транзакции.
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Новыми станциями Некрасовской линии Московского метрополитена с момента открытия воспользовались более миллиона пассажиров.
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