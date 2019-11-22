Welt: опасная мода на селфи на железной дороге — в Германии забили тревогу
Это опасный и тем не менее очень популярный — в первую очередь среди молодёжи — тренд: селфи прямо на железнодорожных путях. Задача-максимум при этом — сфотографировать себя на фоне приближающегося за спиной поезда. В свою очередь, полиция принимает меры по обеспечению безопасности.
Селфи прямо на железнодорожных путях: сложно представить, что бы было, если бы сейчас проехал поезд. Девушки, похоже, об этом даже не задумались. Свен Шмитте в шоке. Он машинист и знает, что люди ошибаются, когда думают, что услышат приближающийся поезд.
СВЕН ШМИТТЕ, машинист: Необходимо знать, что шум от поезда распространяется не вперёд, а по сторонам. Это означает, что на железнодорожных путях поезд будет слышно в самый последний момент. Люди просто не успевают уйти с путей.
В Instagram можно найти огромное количество фотографий, сделанных на железнодорожных путях. Это видео Deutsche Bahn специально опубликовала для устрашения.
Как объясняет эксперт по социальным сетям Хольгер Роде, все хотят поучаствовать и обставить друг друга, когда появляются такие тренды.
ХОЛЬГЕР РОДЕ, эксперт по социальным сетям: К сожалению, это превращается в соревнование. «Выше, быстрее, сильнее!» — социальные сети этот девиз не обошёл стороной. Каждый пытается превзойти посты остальных, и возникающая при этом опасность часто упускается из виду.
Ради лайков в интернете они идут к железнодорожным путям. Свен Шмитте тем временем думает о своих коллегах-машинистах, которые в таких случаях не смогли вовремя остановить поезд. Он надеется, что этот тренд исчезнет так же быстро, как и появился, ведь никакая фотография не может быть важнее жизни.
Дата выхода в эфир 21 ноября 2019 года.
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