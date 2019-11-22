Welt: опасная мода на селфи на железной дороге — в Германии забили тревогу

Это опасный и тем не менее очень популярный среди немецкой молодёжи тренд — селфи прямо на железнодорожных путях, передаёт Welt. В свою очередь, полиции приходится принимать меры по усилению безопасности, а немецкие железные дороги и вовсе специально снимают ролики с целью устрашения, отмечает телеканал.

Это опасный и тем не менее очень популярный — в первую очередь среди молодёжи — тренд: селфи прямо на железнодорожных путях. Задача-максимум при этом — сфотографировать себя на фоне приближающегося за спиной поезда. В свою очередь, полиция принимает меры по обеспечению безопасности.

Селфи прямо на железнодорожных путях: сложно представить, что бы было, если бы сейчас проехал поезд. Девушки, похоже, об этом даже не задумались. Свен Шмитте в шоке. Он машинист и знает, что люди ошибаются, когда думают, что услышат приближающийся поезд.

СВЕН ШМИТТЕ, машинист: Необходимо знать, что шум от поезда распространяется не вперёд, а по сторонам. Это означает, что на железнодорожных путях поезд будет слышно в самый последний момент. Люди просто не успевают уйти с путей.

В Instagram можно найти огромное количество фотографий, сделанных на железнодорожных путях. Это видео Deutsche Bahn специально опубликовала для устрашения.

Как объясняет эксперт по социальным сетям Хольгер Роде, все хотят поучаствовать и обставить друг друга, когда появляются такие тренды.

ХОЛЬГЕР РОДЕ, эксперт по социальным сетям: К сожалению, это превращается в соревнование. «Выше, быстрее, сильнее!» — социальные сети этот девиз не обошёл стороной. Каждый пытается превзойти посты остальных, и возникающая при этом опасность часто упускается из виду.

Ради лайков в интернете они идут к железнодорожным путям. Свен Шмитте тем временем думает о своих коллегах-машинистах, которые в таких случаях не смогли вовремя остановить поезд. Он надеется, что этот тренд исчезнет так же быстро, как и появился, ведь никакая фотография не может быть важнее жизни.

Дата выхода в эфир 21 ноября 2019 года.