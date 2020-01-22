ABC: «предательство родины» — Мадуро не простили посла Кубы в Совете министров Венесуэлы

В поисках дальнейшего сближения с Кубой президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о координации деятельности Совета министров страны с правительством островного государства, передаёт ABC. Как отмечает издание, жители Венесуэлы не одобрили действия Мадуро, сочтя, что он превращает страну в колонию.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о включении в состав Совета министров страны посла Кубы, чем подкрепил намерение искать сближения с одним из важнейших иностранных сторонников, позволяющих ему оставаться у власти, и в то же время вызвал негодование венесуэльцев, сообщает испанская ABC.

«Посол Кубы практически является частью Совета министров. Для него двери каждого министерства должны быть открыты для координации деятельности», — заявил президент в эфире национального телевидения после консультаций с «нашим старшим братом и защитником Раулем Кастро» в рамках совместной с Гаваной комиссии.

Таким образом, как отмечает издание, Мадуро превратил «20-летнее вмешательство Кубы во внутренние дела Венесуэлы в нечто формальное, протокольное и плановое».

Реакция венесуэльцев не заставила себя ждать. Пользователи социальных сетей незамедлительно подхватили идею оппозиции о «предательстве родины» главой государства.

«Связь Николаса Мадуро с кубинской диктатурой — самый подлый и самый худший акт предательства родины», — приводит ABC слова первого заместителя лидера оппозиции Хуана Гуаидо на посту председателя Национальной ассамблеи Хуана Пабло Гуанипы.

«Он усугубил наше положение в качестве колонии. Посол Кубы будет участвовать в работе Совета министров. Он будет наместником», — отметил бывший политический деятель Энрике Аристегиета.