Спецпредставитель США по Венесуэле: Белый дом недооценил роль Москвы и Гаваны для режима Мадуро

Поддержка России и Кубы сыграла ключевую роль в выживании правительства президента Венесуэлы Николаса Мадуро, заявил спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс. Как отмечает Bloomberg, Вашингтон рассматривает возможность введения новых санкций против Каракаса.

Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс заявил, что в Белом доме недооценили Россию и Кубу, поддержка которых позволила президенту Венесуэлы Николасу Мадуро остаться у власти, пишет Bloomberg.



«Мы недооценили важность кубинской и российской поддержки режима, которые, как мне кажется, стали двумя основными опорами поддержки режима и без которых его бы там не было, он не был бы у власти», — отметил Абрамс.



При этом, по его словам, власти Венесуэлы стали больше опираться на Москву. В частности, российские компании сегодня контролируют более 70% добываемой в стране нефти.



С таким заявлением американский политик выступил на пресс-конференции в поддержку лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуаидо, переизбранию которого на пост председателя Национальной ассамблеи помешали силы безопасности, преданные Мадуро, преградив ему путь в здание парламента. Сам президент признал законным назначение новым спикером депутата Луиса Парры.



«Очевидно, что если бы за режим голосовали, он не приказал бы солдатам не впускать избранных депутатов в Национальную ассамблею. Это борьба против режима, который, как мы видели вчера, пойдёт на всё, чтобы не допустить возвращения демократии», — приводит Bloomberg слова Абрамса.



Спецпредставитель также отметил, что Белый дом рассматривает новые способы оказания поддержки венесуэльской оппозиции, а также не исключил возможность введения очередных санкций против Каракаса.



Действия Мадуро вызвали критику не только со стороны США, но и большинства стран Латинской Америки, которые поздравили Гуаидо с переизбранием в ходне внеочередного голосования. В понедельник с поздравлением лидеру оппозиции также позвонил вице-президент США Майк Пенс, подтвердив, что Вашингтон считает его законным президентом Венесуэлы.