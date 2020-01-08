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Спецпредставитель США по Венесуэле: Белый дом недооценил роль Москвы и Гаваны для режима Мадуро

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Поддержка России и Кубы сыграла ключевую роль в выживании правительства президента Венесуэлы Николаса Мадуро, заявил спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс. Как отмечает Bloomberg, Вашингтон рассматривает возможность введения новых санкций против Каракаса.
Спецпредставитель США по Венесуэле: Белый дом недооценил роль Москвы и Гаваны для режима Мадуро
Reuters

Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс заявил, что в Белом доме недооценили Россию и Кубу, поддержка которых позволила президенту Венесуэлы Николасу Мадуро остаться у власти, пишет Bloomberg.

«Мы недооценили важность кубинской и российской поддержки режима, которые, как мне кажется, стали двумя основными опорами поддержки режима и без которых его бы там не было, он не был бы у власти», — отметил Абрамс.

При этом, по его словам, власти Венесуэлы стали больше опираться на Москву. В частности, российские компании сегодня контролируют более 70% добываемой в стране нефти.

С таким заявлением американский политик выступил на пресс-конференции в поддержку лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуаидо, переизбранию которого на пост председателя Национальной ассамблеи помешали силы безопасности, преданные Мадуро, преградив ему путь в здание парламента. Сам президент признал законным назначение новым спикером депутата Луиса Парры.

«Очевидно, что если бы за режим голосовали, он не приказал бы солдатам не впускать избранных депутатов в Национальную ассамблею. Это борьба против режима, который, как мы видели вчера, пойдёт на всё, чтобы не допустить возвращения демократии», — приводит Bloomberg слова Абрамса.

Спецпредставитель также отметил, что Белый дом рассматривает новые способы оказания поддержки венесуэльской оппозиции, а также не исключил возможность введения очередных санкций против Каракаса.

Действия Мадуро вызвали критику не только со стороны США, но и большинства стран Латинской Америки, которые поздравили Гуаидо с переизбранием в ходне внеочередного голосования. В понедельник с поздравлением лидеру оппозиции также позвонил вице-президент США Майк Пенс, подтвердив, что Вашингтон считает его законным президентом Венесуэлы. 

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Bloomberg США Северная Америка
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