Историк: в отличие от европейцев русские помнят историю

Стоимость нефти в течение полутора лет вырастет до $100 за баррель, заявил глава холдинга Orascom Telecom Media and Technology, египетский миллиардер Нагиб Савирис в интервью телеканалу CNBC.

В Совфеде оценили публикацию в США о последствиях «взрыва» над Москвой

Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов прокомментировал в беседе с RT публикацию американского издания We Are The Mighty, которое спрогнозировало, к чему привёл бы взрыв термоядерной бомбы в над Москвой.