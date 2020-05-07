Fox News: власти США запрещают протесты на фоне 30-миллионной безработицы

За последние месяцы более 30 миллионов американцев потеряли работу, однако власти не хотят обсуждать экономические последствия собственной политики по противодействию COVID-19, передаёт Fox News. Оттого что чиновники запрещают акции протеста, а IT-гиганты осуществляют цензуру, США перестали быть свободной страной, сетует телеведущий Такер Карлсон.

Добрый вечер! Вы смотрите Tucker Carlson Tonight. На протяжении месяцев мы оценивали пандемию коронавируса, главным образом, с медицинской точки зрения. Сейчас мы знаем о вирусе гораздо больше, чем в феврале и марте, и мы благодарны за это: факты всегда лучше домыслов. Но возможно, что, занятые этим, мы уделяли слишком мало времени остальной части страны — многим миллионам американцев, для здоровья которых этот вирус никогда не будет представлять серьёзной угрозы. Итак, вопрос, который нам стоит задавать почаще: как же дела у них?



Более 30 миллионов из них сейчас безработны. 30 миллионов — это так много людей, что трудно осмыслить, что это значит сейчас или что это будет значить пять лет спустя. Для сравнения: работу потеряло вдвое больше людей, чем во время великой рецессии 2009 года. Нам потребовалось десять лет, чтобы оправиться от неё, многие так и не оправились — включая весь средний класс. Сколько же времени потребуется 30 миллионам? Это вопрос, от которого становится страшно. Даже слишком страшно, поэтому многие наши руководители его и не рассматривают. Этот вопрос затрагивает их суждения, их политику, так что они полны решимости его игнорировать. И с ещё большей решимостью они заставляют вас его игнорировать. Вам ни в коем случае нельзя об этом думать и уж тем более говорить.



Сколько раз за последнюю неделю вы пытались открыть видео, которое послал вам друг, и выяснялось, что оно удалено YouTube, Google, потому что содержало критику в адрес власть имущих? Никогда за всю историю нашей страны мы не видели ничего подобного. Когда-то это была свободная страна, мы ещё хвастались этим. Но такое происходит, и не только онлайн.



На этой неделе комиссар полиции Нью-Йорка объявил, что в крупнейшем городе Америки запрещены политические акции протеста. Надолго ли запрещены? Ну, пока его босс, (мэр Нью-Йорка. — ИноТВ) Билл де Блазио, говорит, что запрещены. То есть это может длиться немало времени. Приятно же, когда избирателям непозволительно вас критиковать! Как пояснил комиссар, это теперь закон. Цитирую: «Это законы, принятые указами исполнительной власти». Ага. Уловили? «Принятые указами исполнительной власти». Но погодите, указы по определению не «принимаются», никакой законодательный орган их не подписывает. Это прямые указания, поэтому они и называются указами. Какая разница! Ох уж эти подробности! Заткнитесь!



Казалось бы, где-нибудь какой-нибудь судья, ратующий за гражданские права, должен принять какие-то меры по этому поводу. Они же всегда изобретают новые права для иностранцев, находящихся здесь нелегально. Обычно это право на бесплатные блага за ваш счёт. Такого полно. Может быть, и нам перепадут какие-нибудь права? Но нет. Ты всего лишь американец, делай, что тебе велят.



Дата выхода в эфир 06 мая 2020 года.