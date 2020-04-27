Советник Трампа: из-за пандемии безработица будет, как в Великую депрессию

Во время кризиса 2008 года 8,7 млн американцев потеряли работу, сегодня же на это количество уменьшается число рабочих мест в США каждые 10 дней, пишет Huffington Post. В итоге советник Дональда Трампа по экономическим вопросам Кевин Хэссетт предположил, что последствия от коронавируса будут сравнимы с последствиями от Великой депрессии.

Американская экономика переживает крупнейший шок, который когда-либо был в истории, и индекс безработицы приближается к уровню, который в последний раз видели во времена Великой депрессии, отметил советник Дональда Трампа по экономическим вопросам Кевин Хэссетт.



Как пишет Huffington Post, он напомнил, что во время рецессии 2008 года под сокращение попали 8,7 млн человек, но сейчас столько рабочих мест исчезает в течение каждых 10 дней. Так что, по его словам, задача перед властями стоит очень тяжёлая.



С момента, когда началась эпидемия, около 26 млн человек обратились в США за пособиями по безработице. Экономисты считают, что в этом месяце уровень безработицы достигнет 20%. Для сравнения: во времена Великой депрессии эта цифра доходила до 25%.



При этом министр финансов США Стивен Мнучин предложил гораздо более позитивное видение последствий коронавируса. Он ожидает восстановления экономики к сентябрю, благодаря мерам поддержки, которые принимает правительство. Он рассчитывает на возрождение спроса, как только предприниматели начнут снова открываться.



Другие агентства, включая Goldman Sachs, предполагают, что урон от коронавируса будет в четыре раза хуже, чем в 2008 году, отмечает Huffington Post.



