Business Insider: американский инвестор дал США четыре года на восстановление

Американский инвестор Скотт Майнерд полагает, что мер, направленных на смягчение экономических потерь от пандемии, может оказаться недостаточно для восстановления экономики США до январского уровня производства в ближайшие четыре года, пишет Business Insider. По мнению Майнерда, инвесторам и бизнесменам необходимо адаптироваться к условиям нового рыночного режима.

Инвестиционный директор Guggenheim Investments Скотт Майнерд предположил, что на возврат к январскому уровню экономического производства в США может уйти четыре года, пишет Business Insider.

По мнению инвестора, возможность так называемого V-образного восстановления экономики страны «нереалистична». ВВП США упал до уровня 2014 года, и, как предполагает Майнерд, ещё долгие годы не вернётся к прежним объёмам в связи с ущербом от распространения коронавируса и принимаемых карантинных мер, которые, если верить учёным из Гарварда, сохранятся и в 2022 году.

Беспрецедентные меры поддержки, выделенной конгрессом и федеральной резервной системой для смягчения экономических потерь от пандемии, спустя время покажут себя как «недостаточные, прилагаемые в неверном направлении и полные непреднамеренных последствий».Одной из таких мер Майнерд называет покупку федеральной резервной системой корпоративных облигаций.

«Федеральная резервная система и казначейство, по сути, создали новый моральный риск, социализируя кредитный риск. Соединённые Штаты никогда не смогут вернуться к свободному рыночному капитализму в том виде, в каком мы его знали до введения этой политики», — полагает эксперт.

Дополнительную нагрузку на процесс восстановления также создаёт рост безработицы в США. По словам Майнерда, до конца года уровень безработицы достигнет 30%. Удар по рынку труда будет в 3—5 раз сильнее, чем во время финансового кризиса. Однако даже при снижении уровня безработицы на восстановление потребительских расходов в прежнем объёме потребуется время.

«Ущерб, нанесённый домохозяйствам, настолько велик, что он будет снижать уровень жизни на протяжении большей части десятилетия», — приводит Business Insider слова инвестора.

Майнерд ожидает, что после окончания пандемии и стабилизации экономики большую озабоченность будут вызывать вопросы здравоохранения и занятости. Кроме того, не исключены призывы к введению гарантированного прожиточного минимума.

«Некоторые программы будут работать, а другие — нет, но они останутся в той или иной форме навсегда. Теперь нам всем нужно придумать, как двигаться вперёд, управлять нашим бизнесом и инвестировать наш капитал в условиях нового рыночного режима», — подытожил Майнерд.