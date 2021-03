Fox News: уволенный за слово «негр» репортёр NYT рассказал, как издание превращается в КНДР

Бывший репортёр The New York Times Дональд Макнил, проработавший в издании с 1976 года, рассказал подробности о своём увольнении за использование слова «негр» в частном разговоре во время зарубежной поездки. Как передаёт Fox News, Макнил обвинил менеджмент NYT в паникёрстве и в том, что газета не смогла защитить его в сложившейся ситуации, а также пожаловался, что издание стало «полным ненависти местом», а одна из начальниц постепенно превращает газету в нечто вроде Северной Кореи.

Бывший репортёр The New York Times Дональд Макнил, изгнанный недавно этой газетой за использование слова «негр» в частном разговоре во время зарубежной поездки с подростками в 2019 году, обвинил менеджмент издания в паникёрстве и в том, что газета не смогла защитить его в сложившейся ситуации. Как передаёт Fox News, он также раскритиковал другие средства массовой информации за неточное отражение хода событий. Макнил также поделился старым электронным сообщением, которое он послал коллеге в The New York Times и в котором пожаловался, что издание стало «полным ненависти местом», а одна из начальниц постепенно превращает газету в нечто вроде Северной Кореи.

Макнил объявил о своей предстоящей отставке ещё в прошлом месяце, вскоре после того, как в Daily Beast появилась информация: Макнил получил строгий выговор от руководства The New York Times из-за того, что на него нажаловались школьники после поездки в Перу. Школьники не смогли вынести использование Макнилом неполиткорректной лексики, включая слово «негр».

Макнил написал длинный пост, в котором представляет свою версию событий. Он отмечает, что взяться за перо его заставил поступок «шакала от журналистики», сотрудника The Washington Post, который некорректно процитировал его интервью. Что же касается представленной автором The New York Times Беном Смитом «версии от бывшего работодателя», то это изложение событий вокруг его увольнения Макнил назвал «просто смешным из-за его неточности». Неточной считает Макнил и первоначальную статью от The Daily Beast насчёт его увольнения.

Макнил раскритиковал менеджмент The New York Times за то, как с ним обошлись. Он подчеркнул, что не является «негодяем», несмотря на свой резкий стиль общения и привычку бодаться с редакторами за попытки слишком придирчиво редактировать его статьи. Макнил также выразил разочарование тем, как старые коллеги проявили готовность нанести ему удар в спину, поскольку они с готовностью поверили, что он расист.

«Некоторые из молодых хунвейбинов, выискивающих «некорректные» высказывания у нас, седобородых, и понятия не имеют, насколько обычными были «соскальзывания» в расизм в Америке прошлого», — написал Макнил.

Он назвал события, приведшие к его отставке, «серией недопониманий» и заявил, что всю жизнь любил The New York Times и ценил миссию этой газеты.

Как напоминает Fox News, всё началось с того, что заместитель главного редактора The New York Times Шарлотта Берендт настояла на том, что газета должна как-то прокомментировать статью в The Daily Beast про выговор Макнилу. Сам Макнил рекомендовал The New York Times проигнорировать статью в другой газете про вынесенный ему выговор за расизм.

Макнил рассказывает, как его заставили извиниться. В итоге он написал длинное объяснение в The Daily Beast. В объяснении Макнил написал, что сказал слово «негр» в нравоучительном ответе школьнице. Девочка спросила его, не стоит ли наказать другого школьника, который сказал слово «негр» в шутку. В итоге от девочки пошла жалоба, а редакция влепила выговор.

«Если бы The New York Times не запаниковала и мне бы позволили отправить объяснение в The Daily Beast, может быть, коллеги там поправили бы первоначальную статью, а то и вообще её бы дезавуировали, — написал Макнил. — Но отдел корпоративных коммуникаций отправил моё объяснение в корзину».

Макнил обратился к шеф-редактору Дину Баке, попросив, чтобы в пиар-отделе его делом занялась какая-то другая женщина помимо Шарлотты Берендт. При этом Макнил пожаловался на конфликт интересов с её стороны: у них возникли разногласия из-за его профсоюзной деятельности среди сотрудников газеты.

В The New York Times восприняли такое поведение Макнила как отказ извиниться за использование слова «негр».

«Высшее руководство газеты по Zoom устроило обсуждение моего вопроса с чернокожими репортёрами. Были совместные Zoom-конференции разных отделов. Состоялась чрезвычайная конференция профсоюза The New York Times. Я член профсоюза, но я не пришёл на профсобрание, потому что приглашение пришло на нерабочий адрес, который я, бывает, не проверяю целыми днями. В итоге прошёл слушок, что Макнил отказывается публично покаяться в расизме», — рассказывает об этом Макнил.

Макнил утверждает, что ему в итоге рекомендовали уволиться по собственному желанию, поскольку он не покаялся, — и это несмотря на его уверения, что он на самом деле покаялся, просто объяснение для The Daily Beast не было отправлено.

«Главный редактор Дин Баке сказал: «Против тебя ньюсрум. Многие из твоих коллег-репортёров очень обижены и не хотят работать с тобой. Спасибо, что написал извинение. Но было бы неплохо, если бы ты добавил к нему заявление об уходе по собственному желанию», — написал Макнил.

Он почувствовал, что Баке на самом деле просто запугивает его негативным отношением к нему коллег из ньюсрума.

«Разговор оборвался, когда редактор сказал мне: «Подумай об уходе», а я сказал нет», — сообщает Макнил.

Он также поделился электронным сообщением, которое он написал Яну Бенцелю, бывшему репортёру The New York Times, который набирал репортёров типа него для платных поездок со школьниками. В этом письме Макнил жалуется, что Шарлотта Берендт делает ньюсрум The New York Times всё больше и больше похожим на Северную Корею.

«Я когда-то любил работать здесь, — писал Макнил в этом письме. — А теперь я так разочарован. The New York Times теперь — это злое, нетерпимое, мстительное место, где каждый смотрит соседу через плечо».

Макнил нанял адвоката, чтобы завершить работу на выгодных условиях, и в конце концов ушёл из газеты. А на закуску сообщил общественности, что тиранившая его Берендт сама использовала слово «негр» во время расследования неправильных поступков одного чернокожего коллеги.

Так завершилась многолетняя карьера научного репортёра The New York Times Дональда Макнила, многократно прославившегося за годы своей работы на издание с 1976 года. В итоге он удивился одному: что конец его карьере положили чувствительные подростки, сообщившие «наверх» о его неправильных словах.

«Я скорее всего неправильно оценил мою аудиторию в Перу в том году. Я думал, что открытость педагога и терпимость к чужим взглядам найдут у них отклик, но вышло не так. К тому же год на год не приходится. Группа подростков 2018 года меня любила, а вот некоторым из ребят 2019 года я не понравился. Мне только непонятно, почему их доносы должны были закончить мою карьеру в The New York Times через два года. Но так уж получилось. Теперь я хочу всё это оставить позади. Я всегда надеялся, что запомнят меня всё-таки как научного репортёра, чья работа помогла спасти жизни. За это меня будут помнить, а не за нынешний скандал», — пишет Макнил в своём очерке.