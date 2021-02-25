Fox News: нынешняя «революция» в США направлена против рабочего класса

Левые активисты в США призывают «демонтировать системы угнетения», однако все их действия лишь укрепляют привилегированное положение элиты в ущерб простым работягам, отмечает ведущий Fox News Такер Карлсон. По его словам, повсеместно внедряемые идеи расового многообразия отвлекают от реальных системных проблем — в частности, от вопиющего неравенства доходов и непроницаемости правящего класса.

Иногда бывает трудно разглядеть общую картину, потому что мы находимся в её самой середине. Но в Америке действительно происходят глубокие социальные потрясения. Ничто не осталось таким же, как год назад. Это происходит не в вашем воображении, а в реальности. Мы видим настоящую революцию, меняющую историю. Но взамен знаменитому девизу Робеспьера: «Свобода, равенство, братство!» — наши отделы кадров придумали собственный лозунг из трёх слов: «Многообразие, справедливость, инклюзия».



Это отличается от того, что бывало в других государствах. В отличие от революций в большинстве стран, в Америке рабочий класс вовсе не герой этой истории. Нашему рабочему классу отведено место злодея. Это не пролетарская революция, это революция сверху, она направлена как раз вниз. Оно и понятно, учитывая, кто этим руководит. Профессоры колледжей пишут радикальную литературу, политики проводят их слова в жизнь, и за всё это платят крупнейшие компании мира.



Может быть, и неудивительно, что при всём своём революционном рвении группы, продвигающие эту революцию, оставляют собственную власть неприкосновенной. Когда эти люди говорят, что надо «демонтировать системы угнетения», они говорят не о себе, а о вас. Это революция, специально задуманная для того, чтобы придать власти тем, у кого власть и так есть.



Так было с первого дня, с тех пор как минувшим летом в Миннеаполисе умер Джордж Флойд. Первый, самый очевидный вопрос, который мы могли бы тогда задать, но никто так и не задал: почему 46-летнему мужчине ничего не оставалось, кроме как расплачиваться в магазине плохо подделанными 20-долларовыми банкнотами среди бела дня? Джордж Флойд был безработным. Почему? Сколько ещё людей, похожих на Джорджа Флойда, безработны? И почему? Это мог бы быть интересный, а может быть, и плодотворный разговор для всех нас. Но он так и не состоялся. И неспроста.



Зато мы многое узнали о расовом составе департамента полиции Миннеаполиса. Нам сказали, что в тамошней полиции «недостаточно многообразия». И это была чрезвычайная ситуация национального масштаба. Спустя несколько месяцев агрессивные толпы Black Lives Matter разрушили город Кеноша в штате Висконсин — и снова нас проинформировали, что главной проблемой был недостаток многообразия среди низкооплачиваемых копов Кеноши.



Цитирую: «В целом, полиция города на 89 процентов состоит из белых, — объявила местная газета с как будто бы искренней тревогой, — тогда как население города состоит из белых примерно на 67 процентов». Так-так, Кеноша, слишком много белых работников с почасовой оплатой труда — значит, гореть вашему городу! Таков посыл. И из-за этого посыла всё изменилось.



Ну… не всё изменилось. На самом деле, многое осталось неизменным. Например, тенденции сегрегации по месту жительства. Они не изменились, они ускорились. В районах проживания Барака Обамы — в Вашингтоне, на Гавайях и в Мартас-Винъярд — «многообразия», наверное, ещё меньше, чем год назад. И в ближайшее время это не изменится, потому что там живёт слишком много людей с большими деньгами.



Раз уж речь зашла о вещах, которые совсем не изменились, самый поразительный пример — это университеты. Подавляющее большинство идей, лежащих в основе этой революции, пришли из колледжей. Всё, что мы слышим о белой привилегии и системном расизме, начиналось как лекция о деконструкции в какой-нибудь аудитории в 1990-е годы. Вот почему столь многие активисты BLM разговаривают, как преподаватели социологии. На деле же большинство перемен на университетской территории были поверхностными. Да, курс обучения сильно изменился, Йельский университет больше даже не делает вид, что чему-то учит своих студентов, он просто обрабатывает их идеологически. Но вот что совсем не изменилось — и это ключ ко всему! Совсем не изменился тип людей, которые вообще ходят в Йельский университет. Это богатенькие дети из богатых семей, намеренные и дальше оставаться богатыми.



Это не наши домыслы, вот статистика: до пандемии COVID усреднённый семейный доход в США составлял примерно 65 тысяч долларов в год, а в Йельском университете — в три раза больше. Усреднённый семейный доход студента Йельского университета — 192 тысячи в год. Это усреднённый показатель. В Пенсильванском университете — около 196 тысяч в год. В Брауновском университете в городе Провиденс — 204 тысячи в год. Всё это университеты Лиги Плюща с многомиллиардным целевым капиталом, пополняемым во многом за ваш счёт — из ваших налогов. То есть они могли бы себе позволить учить малообеспеченных детей, просто они решили этого не делать.



В Принстоне 72 процента студентов — из семей, которые по уровню дохода входят в первые 20% по США. И никто, похоже, даже не планирует что-либо из этого менять. Многообразие — это для наёмных рабочих, а не для власть имущих. Никто не пытается разнообразить престижные университеты, потому что в реальности — скажем честно — именно за отсутствием разнообразия туда и идут!



Никто не подаёт заявку на поступление в Йельский университет ради того, чтобы чему-то выучиться. Смысл не в этом! Смысл поступления в Йельский университет — закрепить за собой статус признанного члена правящего класса Америки. Всё только ради этого и делается. Только ради этого. Больше, чем любой другой критерий, любая награда в американском обществе, диплом университета Лиги Плюща повышает вероятность того, что его обладатель в конечном счёте будет раздавать, а не получать приказы. Этот эффект реален, и он длится из поколения в поколение. Если вы идёте в Йельский университет, вашим внукам, вероятно, не придётся работать на стройке.



Вопрос в том, почему так должно продолжаться и дальше. И это серьёзный вопрос, особенно сейчас. Если уж демонтировать систему власти — а мы ведь решили, что собираемся это делать, — то начинать надо, наверное, не с членов профсоюза полицейских в Кеноше. Надо, наверное, начинать с систем, обладающих реальной властью. В Америке действительно есть классовая система! Тут они абсолютно правы. Эта система становится всё менее гибкой с каждым днём. И нам, наверное, стоит поскорее принять меры, иначе новая революция может быть не такой мирной, как эта.



Дата выхода в эфир 23 февраля 2021 года.