Кевин Маккарти: Джо Байден врал — а его сыну Хантеру пора всё рассказать как есть

Конгрессменам в рамках расследования дела об импичменте Джо Байдену удалось достоверно установить, что тот перед избранием на пост неоднократно лгал публике о том, что не общается со своим сыном Хантером на деловые темы, заявил в интервью Fox News экс-спикер палаты представителей США Кевин Маккарти. По мнению Маккарти, Хантеру Байдену, который отказался давать показания палате представителей в частном порядке, следует всё-таки ответить на вопросы конгрессменов, дабы всё прояснить.

Хантер Байден провёл пресс-конференцию прямо рядом с Капитолием, а потом собрался и уехал домой...

КЕВИН МАККАРТИ, бывший спикер палаты представителей США: Как мне кажется, мы установили, что многое из того, что говорил нам Байден до выборов, было неправдой.

ДЖО БАЙДЕН, эфир CNN от 15 октября 2019 года: Я ни разу не обсуждал с сыном какие-либо вопросы, касающиеся Украины...

ДЖО БАЙДЕН, на митинге в городе Де-Мойн 21 сентября 2019 года: Я никогда не общался с сыном на тему его бизнеса за рубежом.

ДЖО БАЙДЕН, на митинге в городе Спартанбург 28 августа 2019 года: Я никогда не обсуждал ни с сыном, ни с братом, ни с кем-либо ещё какие-то деловые вопросы.

КЕВИН МАККАРТИ: Теперь же мы установили, что Байден на посту вице-президента вёл переписку с сыном по электронной почте по различным рабочим вопросам, пользуясь псевдонимом. Мы установили, что он ходил в кафе «Милано» — он, конечно, сказал, что никаких сделок не было, но после того, как тогдашний вице-президент сходил на эту встречу, Хантеру Байдену достался новый Porsche, а также три миллиона долларов...

Хантер утверждает, что сторонники Трампа хотят его уничтожить потому, что знают, что это ударит по его отцу.

КЕВИН МАККАРТИ: В таком случае можно просто отозваться на просьбу и выложить всю информацию... Тут есть очень показательный момент: человек не поленился и доехал до Капитолия, но внутрь заходить не стал — и я не думаю, что такое пойдёт ему на пользу.

И не забывайте, речь идёт исключительно о том, чтобы следовать за информацией, мы смотрим, куда нас приведут факты. Дело здесь не в импичменте, а в том, чтобы получить всю информацию — и что бы мы ни изучали по поводу сына, везде мы обнаруживали многочисленные «общества с ограниченной ответственностью». Мы даже не получили выписок по кредитным картам, где было бы показано, на что он тратил деньги. У нас нет выписок ни с его счетов, ни с президентских. Но всё остальное, что мы нашли... Мы установили, что один человек обращался в ФБР с заявлением о том, что он якобы давал семье Байден взятку, но в ФБР по этому поводу ничего не предприняли. Ну а теперь мы узнали, что там шло какое-то движение денег, так что...

Разве не пора предъявлять обвинения во взяточничестве?

КЕВИН МАККАРТИ: Думаю, что прежде всего Хантер должен прийти к нам и ответить на наши вопросы — и тогда мы как раз уже сможем решить, предъявлять ли обвинения.

Дата выхода в эфир 17 декабря 2023 года.