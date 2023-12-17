Кевин Маккарти: Джо Байден врал — а его сыну Хантеру пора всё рассказать как есть
Хантер Байден провёл пресс-конференцию прямо рядом с Капитолием, а потом собрался и уехал домой...
Хантер Байден провёл пресс-конференцию прямо рядом с Капитолием, а потом собрался и уехал домой...
Депутат Госдумы Светлана Журова считает, что украинка Марта Костюк отказалась выйти на корт против Мирры Андреевой, поскольку боялась проиграть 16-летней российской теннисистке.
Американский предприниматель Илон Маск в своём аккаунте в социальной сети X призвал человечество заселять земной спутник, а также Марс и другие планеты.
Американский сенатор-демократ Джо Манчин подтвердил в эфире CNN информацию, что власти Соединённых Штатов изучают возможность ограничить число беженцев с Украины и из Афганистана в рамках предполагаемой сделки по выделению нового пакета помощи киевским властям.
Бывший главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев заявил, что в условиях изоляции руководители клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) должны привлекать к работе только отечественных тренеров.
Юридическое лицо стримингового музыкального сервиса Spotify в России прекратило работу.
Заслуженный тренер России по фигурному катанию Алексей Мишин поздравил серебряного призёра Олимпиады в танцах на льду Илью Авербуха с 50-летием.
Взрывы раздались в Хмельницкой области на западе Украины.
Главный тренер «Факела» Сергей Ташуев заявил, что воронежский футбольный клуб постарается занять место как можно выше в Российской премьер-лиге (РПЛ) сезона-2023/24.
ФСБ России рассекретила документы о преступлениях немецко-фашистских оккупантов и их пособников на территории Харьковской области в годы Великой Отечественной войны.
СК по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело в отношении сотрудника ГИБДД по делу о смертельной аварии в Приморско-Ахтарске.
Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев считает, что двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов поступил правильно, отказавшись от участия в летней Олимпиаде 2024 года в Париже.
Военкор RT Валентин Горшенин опубликовал видео адресной проверки жителей Херсонской области на связи с украинскими военными.
Голкипер сборной «России 25» Никита Серебряков признался, что на Кубке Первого канала более напряжённые матчи, чем в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).
Бывший замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила о ряде случаев утечки секретной информации из украинских военных штабов.
Бывший американский президент Дональд Трамп написал на своей странице в Truth Social, что ситуация на Ближнем Востоке вышла из-под контроля по вине США и теперь грозит обернуться катастрофой.
Гроссмейстер Сергей Карякин считает, что в России необходимо разработать собственную платформу для игры в шахматы в сети интернет.
Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), заявило, что украинские военные за сутки 36 раз обстреляли территорию республики.
Воздушная тревога объявлена в Винницкой, Черкасской, Киевской и Хмельницкой областях.
Порядка 259 тыс. человек в Ростовской области, Луганской и Донецкой народных республиках остаются без электроснабжения в результате непогоды.
Председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил рассмотреть вопрос о разработке рекомендаций по проведению детских массовых мероприятий в части исключительного использования отечественных тематических персонажей и сюжетов, а также запрета на использование западных «супергероев».
Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев считает, что не стоит обращать внимание на демарши спортсменов с Украины.
В Буэнос-Айресе ураган сломал железный цветок Floralis Genérica, являющийся символом города.
Информация об обнаружении в одном из помещений, которое мог использовать главком ВСУ Валерий Залужный для работы, прослушивающего устройства получила подтверждение. Как сообщили в СБУ, по факту произошедшего возбудили уголовное дело.
В Сербии на парламентских выборах лидирует правящая коалиция «Александр Вучич — Сербия не должна останавливаться», её результат уже превысил 47% после обработки половины бюллетеней.
Задачи, которые стоят перед Россией, нарастают подобно снежному кому. Но необходимо на это настроиться, ведь, как отметил глава государства Владимир Путин, Россия — зимняя страна, где любят снег.
Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов нанёс поражение соотечественнику Роману Копылову, который выступает в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), в выставочной схватке по правилам бразильского джиу-джитсу.
Израиль и ХАМАС открыты к переговорам о новом прекращении огня, но стороны расходятся из-за разногласий по деталям, сообщает Reuters со ссылкой на источники в силовом блоке Египта.
Раскол в руководстве Украины и ослабевающая поддержка со стороны Запада играют на руку России, пишут японские журналисты из газеты Mainichi Shimbun.
Президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников заявил, что отказ двукратного олимпийского чемпиона Евгения Рылова выступать на летней Олимпиаде 2024 года в Париже является нормальной реакцией на нынешние условия допуска.
Американские власти в обмен на военную помощь армии Украины могут попросить ограничить приток беженцев в США, сообщает CNN со ссылкой на источники. Такое предложение может обсуждаться в рамках переговоров конгрессменов с Белым домом, который настаивает на скорейшем выделении новых средств для военных поставок для ВСУ.
Татьяна Навка сообщила, что по просьбе Ильи Авербуха выступила с Романом Костомаровым в шоу «Вместе и навсегда».
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по лагерю для беженцев «Джабалия» на севере сектора Газа. По обновлённым данным, число погибших в результате израильской атаки достигло 90 человек.
Олимпийские чемпионы в танцах на льду Роман Костомаров и Татьяна Навка исполнили совместный номер в рамках шоу Ильи Авербуха «Вместе и навсегда» в Москве.
Женская сборная Франции обыграла Норвегию и завоевала золотые медали чемпионата мира по гандболу 2023 года.
Средства противовоздушной обороны отреагировали на воздушные цели, сообщает сирийское агентство SANA. Как утверждается, израильские войска совершили акт агрессии со стороны Голанских высот.
Президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов сообщил, что россияне выиграли две золотые, пять серебряных и две бронзовые медали на первенстве Азии по блицу 2023 года в Эль-Айне (ОАЭ).
Google опубликовал список самых популярных запросов в поисковой системе с момента её создания 25 лет назад.
Анкара задействует все доступные ей механизмы, чтобы привлечь власти Израиля к ответственности за происходящее в секторе Газа. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Лагерь для беженцев «Джабалия» на севере сектора Газа 17 декабря вновь подвергся обстрелу со стороны Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Как сообщил телеканал Al Jazeera, в результате этого погибли 30 человек.
Ужгородский районный суд Закарпатской области избрал меру пресечения местному депутату Сергею Батрину, которого обвинили в подрыве трёх гранат в ходе заседания Керецковского сельсовета. Его взяли под стражу в зале суда.
Вице-президент Международного олимпийского комитета (МОК) Хуан Антонио Самаранч дал понять, что решение по допуску спортсменов из России и Белоруссии на летние Игры 2024 года в Париже принималось очень непросто.
Поддерживая санкции против России, Германия ведёт экономическую войну не против Москвы, а против самой себя. Такое мнение высказала 17 декабря депутат бундестага Сара Вагенкнехт.
Серебряный призёр чемпионата мира по плаванию Евгения Чикунова завоевала золотую медаль на дистанции 100 м брассом на короткой воде на Кубке Сальникова в Санкт-Петербурге.
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони считает, что в Европе происходит процесс исламизации, «очень далёкий от ценностей европейской цивилизации». Её слова приводит индийская газета Hindustan Times.
Работа по восстановлению регулярного железнодорожного сообщения новых регионов России с остальной частью страны будет проведена после окончания боевых действий. Об этом сообщил глава РЖД Олег Белозёров.
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров выразил слова благодарности своим поклонникам и семье за поддержку в трудные моменты жизни.
Правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) празднует «очередной политический успех»: кандидат от этой политической силы впервые занял пост мэра немецкого города. Речь идёт о Пирне в федеральной земле Саксония, администрацию возглавил Тим Лохнер.
Ушёл из жизни двукратный серебряный призёр чемпионата СССР по хоккею в составе московского «Спартака» Игорь Капустин.
Украинская армия предприняла попытку массовой атаки на объекты инфраструктуры в Луганской Народной Республике с применением беспилотников, однако нападение было отбито Вооружёнными силами России.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) выявила крупнейший из когда-либо обнаруженных тоннель палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. Как сообщили в армейской пресс-службе, одна из его шахт расположена в 400 км от КПП «Эрез» на границе с Израилем.