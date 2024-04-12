Боеспособность ВСУ «почти полностью зависит от внешней поддержки», без которой она проиграет, приводит Le Figaro слова американского генерала Кристофера Каволи. В скором времени Киев останется без снарядов и средств ПВО, что неминуемо приведёт к победе России.
После провала контрнаступа Киев занял оборонительную позицию, однако с каждым днём этой войны на истощение положение его армии становится всё опаснее, пишет Le Figaro. Зеленский заявил, что без помощи США Украина проиграет, а американский генерал Кристофер Каволи подчеркнул, что боеспособность ВСУ «почти полностью зависит от внешней поддержки».
Если сейчас соотношение артиллерийских запасов один к пяти в пользу России, то через несколько недель разрыв может увеличиться в два раза, предупреждает Каволи. Совсем скоро Украине станет не хватать снарядов и средств ПВО, и по опыту других конфликтов генерал указывает, что та сторона, которая не отвечает на атаку, проигрывает.
Киев просит Запад помочь ему продержаться в этом году, чтобы в следующем предпринять новое контрнаступление, рассказал на условиях анонимности французский чиновник после общения с украинской стороной. Правительство Зеленского хочет получить наземную систему «земля — воздух» среднего радиуса действия (SAMPT), которую Франция развернула в союзной Румынии. Ещё больше ВСУ нужны ракеты, однако в ближайшее время их можно не ждать, потому что они необходимы французской армии для собственных миссий.
Генеральный директор оргкомитета Игр дружбы Алексей Сорокин прокомментировал заявление главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха, который призвал мировые федерации не «узаконивать» этот турнир и назвал его «риском для всей спортивной семьи».
Чемпионы Европы в парном катании Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, которые с показательным номером выступали на шоу Этери Тутберидзе в Москве, сравнили уровень поддержки столичной публики и болельщиков в регионах.
Заслуженный тренер России и бывший вратарь санкт-петербургского СКА Сергей Черкас поделился мнением о том, почему красно-синие регулярно выражают недовольство работой судейского корпуса Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В Московской области в настоящее время работает 68 центров тестирования ГТО, заявила председатель комитета региональной думы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодёжной политике Линара Самединова.
Врач-кардиолог, терапевт, специалист по функциональной диагностике Клиники инфекционных заболеваний «ЦентрПлюс» ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора доктор медицинских наук, профессор Людмила Саламатина предложила заменить поваренную соль на калиевую для профилактики гипертонии.
Преподаватель Российского биотехнологического университета (РОСБИОТЕХ), руководитель научно-образовательного и технологического центра «Шеф-кондитер» Инга Беляева рассказала, чем можно заменить высококалорийные сладости.