Боеспособность ВСУ «почти полностью зависит от внешней поддержки», без которой она проиграет, приводит Le Figaro слова американского генерала Кристофера Каволи. В скором времени Киев останется без снарядов и средств ПВО, что неминуемо приведёт к победе России.

После провала контрнаступа Киев занял оборонительную позицию, однако с каждым днём этой войны на истощение положение его армии становится всё опаснее, пишет Le Figaro. Зеленский заявил, что без помощи США Украина проиграет, а американский генерал Кристофер Каволи подчеркнул, что боеспособность ВСУ «почти полностью зависит от внешней поддержки».

Если сейчас соотношение артиллерийских запасов один к пяти в пользу России, то через несколько недель разрыв может увеличиться в два раза, предупреждает Каволи. Совсем скоро Украине станет не хватать снарядов и средств ПВО, и по опыту других конфликтов генерал указывает, что та сторона, которая не отвечает на атаку, проигрывает.

Киев просит Запад помочь ему продержаться в этом году, чтобы в следующем предпринять новое контрнаступление, рассказал на условиях анонимности французский чиновник после общения с украинской стороной. Правительство Зеленского хочет получить наземную систему «земля — воздух» среднего радиуса действия (SAMPT), которую Франция развернула в союзной Румынии. Ещё больше ВСУ нужны ракеты, однако в ближайшее время их можно не ждать, потому что они необходимы французской армии для собственных миссий.