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Print: несмотря на старания Запада, Россия побеждает и становится сильнее

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Западные СМИ транслируют множество мифов об украинском конфликте. Они утверждают, что Москва проигрывает в противостоянии с Киевом и его заокеанскими хозяевами, но в действительности всё иначе. Вопреки санкциям Россия укрепляет свою экономику и оборонную промышленность, а её армия становится более оснащённой и боеспособной, пишет в The Print бывший сотрудник Управления ООН по координации гуманитарных вопросов Арджун Каточ.
Print: несмотря на старания Запада, Россия побеждает и становится сильнее
AP

Многие страны получают информацию об украинском конфликте через призму западной пропаганды. Она содержит множество мифов, которые необходимо разоблачить, пишет в статье для The Print  бывший сотрудник Управления ООН по координации гуманитарных вопросов Арджун Каточ.

По словам аналитика, вопреки утверждениям западных СМИ, Москва выигрывает противостояние с Киевом и его заокеанскими спонсорами. После «впечатляющего провала» летней кампании ВСУ и освобождения Авдеевки русские наступают по всей линии фронта, даже в нынешний сезон распутицы.
 
«Украинская армия уничтожается, и никакая помощь не сможет её спасти», — подчёркиваёт автор статьи. «Россия выиграет эту войну; единственный вопрос сейчас в том, как далеко на запад пойдут её войска», — добавляет он.
 
Публицист также развенчивает идею о том, что конфликт ослабляет Россию. Санкции вынудили страну сосредоточиться на внутреннем производстве и переориентироваться на восток. Но в результате её экономика обошла по росту экономики ЕС, а оборонное производство выросло в разы, что позволило Москве снабжать свои войска современным вооружением и боеприпасами гораздо быстрее, чем Запад может снабжать украинцев.
 
«Россия выйдет из этой войны с самой проверенной в боях, хорошо оснащённой и боеспособной армией в Европе. Так что она, конечно же, не становится слабее», — отмечает Каточ.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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