Западные СМИ транслируют множество мифов об украинском конфликте. Они утверждают, что Москва проигрывает в противостоянии с Киевом и его заокеанскими хозяевами, но в действительности всё иначе. Вопреки санкциям Россия укрепляет свою экономику и оборонную промышленность, а её армия становится более оснащённой и боеспособной, пишет в The Print бывший сотрудник Управления ООН по координации гуманитарных вопросов Арджун Каточ.

Многие страны получают информацию об украинском конфликте через призму западной пропаганды. Она содержит множество мифов, которые необходимо разоблачить, пишет в статье для The Print бывший сотрудник Управления ООН по координации гуманитарных вопросов Арджун Каточ.

По словам аналитика, вопреки утверждениям западных СМИ, Москва выигрывает противостояние с Киевом и его заокеанскими спонсорами. После «впечатляющего провала» летней кампании ВСУ и освобождения Авдеевки русские наступают по всей линии фронта, даже в нынешний сезон распутицы.

«Украинская армия уничтожается, и никакая помощь не сможет её спасти», — подчёркиваёт автор статьи. «Россия выиграет эту войну; единственный вопрос сейчас в том, как далеко на запад пойдут её войска», — добавляет он.

Публицист также развенчивает идею о том, что конфликт ослабляет Россию. Санкции вынудили страну сосредоточиться на внутреннем производстве и переориентироваться на восток. Но в результате её экономика обошла по росту экономики ЕС, а оборонное производство выросло в разы, что позволило Москве снабжать свои войска современным вооружением и боеприпасами гораздо быстрее, чем Запад может снабжать украинцев.

«Россия выйдет из этой войны с самой проверенной в боях, хорошо оснащённой и боеспособной армией в Европе. Так что она, конечно же, не становится слабее», — отмечает Каточ.