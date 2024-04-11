Украинцы, которые не хотят оказаться на передовой, активно пользуются услугами людей, помогающим им перейти границы, сообщает Sky News. Один из контрабандистов рассказал телеканалу, что не испытывает отбоя от клиентов, и раскритиковал правительство Зеленского за стремление «лишить целое поколение будущего».

ВСУ испытывают серьёзные трудности с набором новобранцев. Многие украинцы не хотят брать в руки оружие и пользуются услугами контрабандистов, которые обещают вывезти их из страны, сообщает Sky News.

Телеканал пообщался с мужчиной по имени Стас, который помогает своим соотечественникам тайно покидать Украину. Хотя цена перехода границ доходит до $6 тыс., он не испытывает недостатка в клиентах и настаивает, что преследует единственную цель — спасение жизней.

«Они просто не готовы умирать, ребята не готовы хоронить себя заживо. Поэтому к нам обращаются за помощью. К нам обращается значительное количество людей», — рассказал собеседник Sky News.

Стас также раскритиковал украинские власти, которые пытаются ужесточить законы, связанные с мобилизацией. По его словам, тем самым Зеленский и его генералы «лишают целое поколение будущего».

Контрабандисту не понравилось предположение корреспондента Sky News, что он действует в корыстных целях. «Я не хочу на это отвечать», — заявил Стас после долгой паузы, а затем добавил: «Человек, который понимает, что (этих людей. — ИноТВ) могут отправить на войну, не задаёт таких глупых вопросов».