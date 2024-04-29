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AP: родившаяся на Украине конгрессвумен голосовала против помощи Киеву — Америка важнее

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Единственная конгрессвумен украинского происхождения Виктория Спартц голосовала против выделения Киеву дополнительных $61 млрд, пишет Associated Press. По её словам, защита границ должна быть более приоритетной задачей, а на Украине деньги потратят зря.
AP: родившаяся на Украине конгрессвумен голосовала против помощи Киеву — Америка важнее
AP

Первая и единственная родившаяся на Украине конгрессвумен Виктория Спартц проголосовала против дополнительной помощи Киеву, сообщает Associated Press. Вместо этого она призвала к лучшему контролю над американскими фондами и выступила против карт-бланша для украинского правительства.

В недавнем интервью Спартц заявила, что чувствует «ответственность» по защите американского народа. Она подчеркнула, что безопасность внешних границ должна быть более приоритетной задачей.
 
Также конгрессвумен возмутилась представлением, что из-за своего происхождения должна всегда поддерживать Украину. По её мнению, выделенные США $61 млрд будут потрачены зря.
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