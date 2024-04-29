AP: родившаяся на Украине конгрессвумен голосовала против помощи Киеву — Америка важнее

09:29
Парламент Грузии переходит на особый режим безопасности на фоне протестов
Парламент Грузии переходит к особому режиму безопасности: вход в здание ограничат для защиты депутатов и сотрудников.
09:24
Левандовски считает Мбаппе и Беллингема лучшими футболистами мира в настоящий момент
Нападающий каталонской «Барселоны» Роберт Левандовски назвал футболистов, которых считает лучшими в данным момент.
09:15
В Москве стартовал юбилейный Московский полумарафон
В Москве стартовал юбилейный Московский полумарафон, он проходит в десятый раз.
09:14
Минобороны: Индия будет наращивать экспорт оружия
Индия намерена наращивать экспорт оружия, в 2023-2024 финансовом году он уже превысил отметку в $2,5 млрд.
09:09
Овечкин впервые в карьере не набрал очков в плей-офф НХЛ
«Вашингтон Кэпиталз» уступил «Нью-Йорк Рейнджерс» в четвёртом матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
09:01
FT: крупные европейские банки в 2023 году уплатили в России €800 млн налогов
Крупные европейские банки в 2023 году уплатили в бюджет России налоги на сумму более €800 млн, это в четыре раза больше, чем до начала спецоперации на Украине.
08:49
Ничушкин оформил первый хет-трик в карьере в НХЛ
«Колорадо Эвеланш» одержал победу над «Виннипег Джетс» в четвёртом матче первого раунда серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
08:45
ГУР Украины сообщило, что Telegram заблокировал собиравший данные бот ведомства
Администрация Telegram заблокировала официальный бот украинского Главного управления разведки Минобороны.
08:36
Хет-трик Ничушкина позволил «Колорадо» разгромить «Виннипег» в матче серии НХЛ
«Колорадо Эвеланш» обыграл «Виннипег Джетс» в четвёртом матче первого раунда серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
08:30
Уничтоженные в КЧР боевики опознаны как подозреваемые в нападении 22 апреля
Боевики, уничтоженные на месте нападения на наряд ДПС в Карачаево-Черкесии, опознаны как предполагаемые участники нападения на сотрудников полиции 22 апреля.
08:24
Уровень воды в реке Ишим в тюменском Абатском поднялся до 1215 см
Уровень воды в реке Ишим в селе Абатском Тюменской области достиг отметки 1215 см.
08:21
Наместникова доставили в больницу после инцидента в матче с «Колорадо»
Российский нападающий « Виннипег Джетс» Владислав Наместников был доставлен в больницу после инцидента в четвёртом матче серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Колорадо Эвеланш».
08:17
В КЧР возбуждено уголовное дело по факту нападения на сотрудников полиции
Уголовное дело возбуждено после нападения боевиков на сотрудников полиции в Карачаево-Черкесии, сообщает Следственный комитет.
08:10
Шайба Панарина помогла «Рейнджерс» выбить «Вашингтон» из плей-офф НХЛ
«Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу над «Вашингтон Кэпиталз» в четвёртом матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
08:10
МВД: пятеро напавших на наряд ДПС в КЧР уничтожены на месте
Пятеро напавших на наряд ДПС в Карачаево-Черкесии были уничтожены на месте, сообщает региональное управление МВД. Как отмечает полиция, злоумышленники приблизились к посту на машине, бросили в сторону полицейских устройство и открыли огонь из автоматического оружия.
07:57
На наряд ДПС в Карачаево-Черкесии совершили вооружённое нападение
На наряд ДПС в Карачаево-Черкесии совершили вооружённое нападение.
07:55
Украина пересмотрела соблюдение конвенции по правам человека Совета Европы
Украина пересмотрела параметры отступления от своих обязательств в рамках Европейской конвенции по правам человека и Международного пакта о гражданских и политических правах во время военного положения.
07:51
В ДНР за минувшую неделю подавлено почти 300 беспилотников
Почти 300 беспилотников украинских сил подавлено за неделю над Донецкой Народной Республикой.
07:38
AFP: госсекретарь США Блинкен прибыл с визитом в Саудовскую Аравию
Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл с визитом в Саудовскую Аравию для обсуждения ближневосточного кризиса.
07:22
Уровень воды в реке Ишим в тюменском селе Викулово вырос до 874 см
Река Ишим в селе Викулово Тюменской области за сутки поднялась на 106 см — до 874 см.
07:16
«КП в Молдове»: Литва вторые сутки не пропускает автобус из России
Автобус с 57 гражданами Молдавии, следующий по маршруту Санкт-Петербург — Тирасполь, почти двое суток стоит на литовской таможне.
07:03
Моор: ситуация с уровнем воды в реке в тюменском селе Абатском напряжённая
Уровень воды в реке Ишим в селе Абатском Тюменской области достиг 1214 см, ситуация остаётся напряжённой.
06:38
«Рёнхап»: КНДР заминировала межкорейскую дорогу в демилитаризованной зоне
Южнокорейские военные заявили, что Северная Корея установила наземные мины на межкорейской дороге на территории демилитаризованной зоны, разделяющей две Кореи.
06:27
РИА Новости: танкисты ВС России ведут постоянный огонь по позициям ВСУ под Харьковом
Танкисты группировки войск прикрытия российской границы ведут постоянный огонь по позициям противника, который пытается окопаться под Харьковом и в приграничных районах.
06:07
В Татарстане женщина за рулём Toyota насмерть сбила троих подростков
В Татарстане женщина за рулём Toyota совершила наезд на троих подростков, которые от полученных травм скончались до приезда медиков.
06:03
Бойцы группировки «Центр» эвакуировали первый танк Abrams с линии фронта
Бойцы группировки российских войск «Центр» эвакуировали первый американский танк М1 Abrams с линии фронта на Авдеевском участке.
06:00
Врач-гастроэнтеролог посоветовала удалять поджаренную корочку с шашлыка
Врач-гастроэнтеролог компании «СберЗдоровье» Дарья Утюмова рассказала в беседе с RT, что шашлык из свинины, говядины и баранины является тяжёлой пищей. По её словам, для приготовления более полезного варианта лучше выбирать более диетические курицу или индейку.
05:36
Депутат Говырин: максимальная выплата по беременности составит до 565 тысяч рублей
Максимальная выплата женщинам в период беременности и после родов в 2024 году с учётом стажа и размера зарплаты может составить до 565 тыс. рублей.
05:13
Российские Су-25 сорвали ротацию ВСУ в зоне ответственности группировки «Юг»
Российские штурмовики Су-25 сорвали ротацию ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Юг».
05:04
Артиллеристы группировки «Центр» уничтожили опорный пункт ВСУ на Авдеевском участке
Расчёт самоходных гаубиц «Акация» группировки войск «Центр» уничтожил опорный пункт ВСУ на Авдеевском направлении.
05:02
Российские штурмовики уничтожили группу пехоты ВСУ в районе Вербового
Штурмовики российской 42-й гвардейской дивизии миномётным огнём уничтожили украинскую группу пехоты в районе населённого пункта Вербовое Запорожской области.
05:00
Врач предупредила, что отсутствие аппетита может быть симптомом болезней почек
Эксперт Центра компетенций НТИ «Бионическая инженерия в медицине», заведующая нефрологическим отделением Клиник СамГМУ, руководитель Центра по амбулаторно-поликлинической помощи Самарского центра трансплантации органов и тканей Елена Парабина рассказала в беседе с RT, что необоснованная слабость и потеря аппетита могут быть симптомами заболеваний почек.
04:50
СЕНТКОМ: США сбили пять беспилотников над Красным морем
Американские военные сбили пять беспилотных летательных аппаратов в небе над Красным морем.
04:29
В Днепропетровской и Николаевской областях Украины объявили воздушную тревогу
Сирены воздушной тревоги звучат в Днепропетровской и Николаевской областях Украины.
04:09
«Известия»: лидер «Коррозии металла» объявил о приостановке деятельности группы
Солист «Коррозии металла» Сергей Троицкий (Паук) заявил, что группа приостанавливает деятельность.
03:39
Кличко заявил, что ни разу не встречался с Зеленским с начала конфликта
Мэр Киева Виталий Кличко заявил в интервью изданиям медиагруппы Funke, что ни разу не встречался лично с Владимиром Зеленским с начала конфликта в стране.
03:37
Минобороны КНДР: США на Украине ждёт поражение, это лишь вопрос времени
Соединённые Штаты на Украине ждёт поражение, и это лишь вопрос времени, поскольку никакая помощь и сверхсовременные вооружения не помогут ей победить армию России.
03:15
Генерал Скшипчак: зенитный зонтик над Украиной становится всё более дырявым
Бывший замминистра национальной обороны Польши генерал Вальдемар Скшипчак заявил в интервью порталу Delfi, что «зенитный зонтик над Украиной» становится «всё более дырявым».
03:03
Минобороны: Шойгу поздравил части и соединения, отличившиеся в спецоперации
Министр обороны России Сергей Шойгу направил поздравительные телеграммы воинской части и соединениям, отличившимся в специальной военной операции.
02:50
Кличко: правительство Украины недостаточно борется с коррупцией
Мэр Киева Виталий Кличко заявил в интервью медиагруппе Funke, что меры, принимаемые правительством Украины для борьбы с коррупцией, недостаточны.
02:28
РИА Новости: 12-й фигурант дела о теракте в «Крокусе» работал на стройке
Двенадцатый фигурант дела о теракте в «Крокусе» Джумохон Курбонов и его брат Сухроб работали на стройке в Москве.
02:12
Fox: на пропалестинской акции в США задержана кандидат в президенты Джилл Стайн
В США на пропалестинской акции протеста задержана кандидат от Партии зелёных на выборах президента в 2024 году Джилл Стайн.
02:08
Мэр Киева Кличко призвал к усилению западной поддержки Украины в сфере ПВО
Мэр Киева Виталий Кличко призвал в интервью медиагруппе Funke к усилению западной поддержки Украины в области противовоздушной обороны.
01:58
ТАСС: в Тбилиси завершился митинг против закона об иноагентах
Акция протеста против закона об иноагентах в Тбилиси у здания парламента завершилась.
01:44
ТАСС: спецназ снял оцепление в Тбилиси у здания парламента
Подразделения сил специального назначения МВД Грузии полностью покинули территорию, прилегающую к зданию парламента, где проходил митинг против закона об иноагентах.
01:32
AFP: власти Буркина-Фасо приостановили вещание DW и TV5M
Власти Буркина-Фасо приостановили вещание немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle* и французского телеканала TV5Monde.
01:16
«СТРАНА.ua»: украинец получил год условно за неявку в военкомат из-за похмелья
Житель Украины получил год условно за неявку в военкомат из-за похмелья.
01:12
На трассе в Курганинском районе Кубани в результате ДТП погибли пять человек
Пять человек погибли в аварии на трассе Армавир — Курганинск в Краснодарском крае.
00:59
Нескольких сотрудников криптобиржи Beribit задержала полиция
Нескольких сотрудников криптобиржи Beribit задержала полиция и доставила в отдел для допроса.
00:51
В Тбилиси в ходе столкновений с полицией пострадала журналистка телеканала «Имеди»
Журналистка грузинского телеканала «Имеди» Лана Погосова пострадала во время митинга в Тбилиси против закона об иноагентах.