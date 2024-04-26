DW: «смертоносная помощь» — украинка в конгрессе США проголосовала против поддержки Киева

Член палаты представителей США Виктория Спартц, уроженка Украины, не поддержала законопроект о помощи своей стране, заявив, что Америка должна решать свои проблемы и не «сорить деньгами», отдавая их чужому коррумпированному правительству. Как сообщает The Daily Wire, конгрессвумен предупредила, что эти деньги станут «смертоносной помощью», и предложила США сперва разобраться с миграционным кризисом.

Кстати, о войнах за рубежом, в которых мы участвуем и которые финансируем. Война на Украине продолжается. Судя по всему, основная стратегия США на данном этапе заключается в том, чтобы спонсировать украинцев, чтобы те убивали как можно больше русских с целью ослабить Россию, потому что мы воспринимаем её как геополитического противника. При этом погибнет и много украинцев, но, слушайте, кого это волнует? Мы просто хотим, чтобы русских продолжали убивать. Вот, собственно, и всё: на этом начинается и заканчивается наша великая стратегия.

Что думает по этому поводу конгресс США? Конгресс, предположительно республиканский, только что проголосовал за выделение Украине дополнительных средств. Но некоторые члены конгресса этого не сделали, включая члена палаты представителей украинского происхождения Викторию Спартц, которая произвела на меня большое впечатление. Я считаю, что она довольно впечатляющая конгрессвумен. Так вот, Спартц, несмотря на то, что родилась на Украине, несмотря на очевидную привязанность к своей родине, проголосовала против помощи Украине.

Неделю назад её родной город Чернигов (надеюсь, я правильно произношу это слово) подвергся российскому обстрелу, десятки мирных жителей в её родном городе были убиты русскими. И она всё равно проголосовала против. Почему?

Вот что заявила сама конгрессвумен Спартц: «Мы должны выбрать те вопросы, за которые будем готовы биться насмерть, и решить их. Наша южная граница (НАША южная граница — здесь, в Америке!) — это тот самый вопрос. Как я уже много раз говорила, если законопроект спикера Джонсона не будет включать в себя меры по охране границы, я не поддержу его. Как не поддержу и отправку денег украинскому правительству — это смертоносная помощь».

Эта женщина — образец мигранта. Если мы реформируем нашу миграционную политику так, чтобы впускать в страну только кучи Викторий Спартц, я буду только за. Я не из тех, кто считает, что мы больше не должны впускать ни одного иммигранта, — это просто невозможно. Но мы должны впускать таких иммигрантов, как Виктория Спартц, которая со всей серьёзностью подходит к своей присяге на верность Америке и к своему избранию на пост конгрессмена Соединённых Штатов. Вы знаете, что палата представителей контролирует бюджет, но никто по факту не следит за финансовой дисциплиной в Вашингтоне, — а вот она, очевидно, относится к этому очень серьёзно. Она со всей ответственностью подходит к своей роли в «большой стратегии» США.

Это просто идеально. Она говорит: «Мы должны выбрать те вопросы, за которые будем готовы биться насмерть», мол, мы должны выбрать наши приоритеты в политике, и мой — это южная граница. Разумеется, ведь если у нации нет границ, то это не нация. Границы — это то, что определяет нацию и отличает её от других. Это очень важно. Поэтому она заявляет, что, если этот законопроект не будет включать в себя охрану границ, она не станет за него голосовать.

Более того, она не просто говорит: «Я не хочу давать денег Украине. Точка. Мы сосредоточимся на Америке и никогда не будем заниматься иностранными делами». Она такого не говорит. Даже после того, как её родной город подвергся обстрелу со стороны России, она заявляет: «Я не собираюсь давать денег коррумпированному правительству Украины». А правительство Украины очень коррумпировано — общеизвестно, что это одно из самых коррумпированных правительств в мире, причём так было задолго до того, как начался конфликт с Россией. И она говорит: «Я люблю Украину. Может быть, я хотела бы помочь ей. Но если мы что-то и собираемся им дать, то это должны быть снаряды. Не давайте никаких денег этим мошенникам-олигархам на Украине».

Это те самые люди, которые попались на сомнительных сделках с Джо Байденом. Помните, как Джо Байден угрожал отказать Украине в срочной военной помощи, если Украина не прекратит расследование деятельности компании, от которой его сын получал мошеннические выплаты? Помните? И он хвастался этим в Совете по международным отношениям? Так что это очень коррумпированное место.

И Виктория Спартц говорит, мол, если вы не можете выполнить такие простые требования, защитить южную границу и прекратить сорить американскими деньгами, отдавая их одним из самых главных мошенников на Земле, — тогда я пас. Я буду голосовать против, даже если это повредит моей родной стране. Теперь я американка. Боже, храни Америку! Обожаю Викторию Спартц.

Дата выхода в эфир 25 апреля 2024 года.