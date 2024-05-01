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Российское постпредство обвинило ЕС в дезинформации по отношению к России

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Постоянное представительство России при Европейском союзе назвало дезинформацией позицию брюссельских чиновников по российскому решению о передаче во временное управление активов европейских компаний.
Российское постпредство обвинило ЕС в дезинформации по отношению к России
  • РИА Новости

Также в постпредстве в посте в Telegram напомнили Евросоюзу о развязанной им против России торгово-экономической войне.

«Евросоюз продолжает дезинформировать мировую общественность, пытаясь навязать ей нарративы о якобы несоблюдении Россией международного права», — говорится в сообщении.

Отмечается, что данные заявления в очередной раз свидетельствую о том, что власти ЕС живут в созданном ими же мире.

«В нём можно делать вид, что ЕС и его страны-члены не развязывали против России торгово-экономическую войну, будто не вследствие еэсовских санкций мировое сообщество столкнулось с продовольственным и энергетическим кризисами», — указывается в заявлении.

Подчёркивается, что совсем недавно Брюссель утверждал, что применение экстерриториальных ограничений является незаконным, «сегодня же сам активно их использует».

Ранее сообщалось, что власти Евросоюза готовят санкции для более чем десяти компаний за якобы нарушение запрета на поставки в Россию.

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