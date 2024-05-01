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Личка: я грустный, был уверен, что сегодня мы вернём «Спартаку» за три поражения в сезоне

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Главный тренер «Динамо» Марцел Личка прокомментировал поражение от «Спартака» в матче второго этапа полуфинала Пути регионов Кубка России по футболу.
Личка: я грустный, был уверен, что сегодня мы вернём «Спартаку» за три поражения в сезоне
  • Gettyimages.ru

«Тяжело мне говорить, потому что я очень грустный. Я был уверен, что сегодня мы вернём «Спартаку» за три поражения в сезоне и получится победить.

Матч развивался грустно. Я как человек и тренер терплю. Ты был так близко — одна игра и суперфинал. Проиграли, потому что «Спартак» забил два лёгких гола, раньше мы такие не пропускали», — приводит слова Лички «Матч ТВ».

Встреча в Москве на стадионе «ВТБ Арена» завершилась со счётом 2:0.

«Спартак» вышел в финал Пути регионов, а «Динамо» покинуло турнир.

Ранее сообщалось, что Медина считает, что «Спартак» может выиграть Кубок России.

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