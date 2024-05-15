В Харьковской и Запорожской областях: российские войска освободили населённые пункты Глубокое, Лукьянцы и Работино

Подразделения группировок войск «Север» и «Днепр» освободили населённые пункты Глубокое, Лукьянцы (Харьковская область) и Работино (Запорожская область). Общие потери украинских войск составили до 1165 военнослужащих. Средства ПВО сбили самолёт МиГ-29, 40 беспилотников, четыре противорадиолокационные ракеты HARM, 12 оперативно-тактических ракет ATACMS производства США и «Точка-У», а также 45 реактивных снарядов HIMARS, «Ураган» и «Ольха».

В течение прошедших суток российские войска освободили три населённых пункта в Харьковской и Запорожской областях. Это следует из сводки Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск «Север» в результате активных действий освободили населённые пункты Глубокое и Лукьянцы (Харьковская область), а также продвинулись в глубину обороны противника», — говорится в сообщении.

Также было нанесено поражение живой силе и технике 14-й, 23-й механизированных, 143-й пехотной бригад ВСУ и 113-й бригады теробороны возле н. п. Журавка, Гранов, Липцы и Волчанск (Харьковская область). К тому же отражены три контратаки вблизи н. п. Глубокое и Старица (Харьковская область).

Потери ВСУ составили до 125 военнослужащих, три танка, три боевые машины пехоты, пять автомобилей, 300 мм боевая машина РСЗО «Ольха», 122 мм боевая машина РСЗО Vampire чешского производства, две 122 мм гаубицы Д-30, а также 100 мм противотанковая пушка «Рапира».

При этом бойцы группировки войск «Днепр» полностью освободили населённый пункт Работино (Запорожская область) и нанесли поражение живой силе и технике 65-й механизированной ВСУ, 121-й бригады теробороны, 23-й бригады нацгвардии Украины возле н. п. Малая Токмачка (Запорожская область), Никополь (Днепропетровская область) и Золотая Балка (Херсонская область).

Потери ВСУ составили до 25 военнослужащих, два автомобиля, а также 155 мм гаубица М777 производства США.

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Кроме того, подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение формированиям 14-й, 44-й механизированных, 68-й егерской бригад ВСУ вблизи н. п. Петропавловка (Харьковская область), Стельмаховка и Надия (ЛНР).

Отражены десять контратак подразделений 21-й механизированной, 3-й штурмовой бригад ВСУ и 1-й бригады нацгвардии Украины в районах н. п. Макеевка и Новоегоровка (ЛНР).

Противник потерял до 190 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, 122 мм боевую машину РСЗО «Град», 155 мм гаубицу М198 производства США, 152 мм гаубицу Д-20, три 122 мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», а также 105 мм орудие М119 производства США.

Подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 10-й горно-штурмовой, 59-й мотопехотной, 79-й десантно-штурмовой, 22-й, 33-й, 54-й, 57-й механизированных бригад ВСУ и 106-й бригады теробороны неподалёку от н. п. Калинина, Раздоловка, Клещеевка, Невельское, Красногоровка, Георгиевка (ДНР) и Белогоровка (ЛНР).

Противник потерял более 510 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 10 автомобилей, 155 мм гаубицу М777 и 155 мм гаубицу М198 производства США, 155 мм буксируемую гаубицу FН-70 производства Великобритании, 152 мм пушку «Гиацинт-С», две 152 мм гаубицы Д-20, две 122 мм гаубицы Д-30, 105 мм орудие L-119 производства Великобритании, а также радиолокационную станцию «Каста». Кроме того, уничтожены три полевых склада боеприпасов ВСУ.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 68-й егерской, 24-й, 100-й механизированных бригад ВСУ, 2-й бригады нацгвардии в районах н. п. Новгородское, Майорск, Семёновка и Уманское (ДНР). Отражены шесть контратак возле н. п. Соловьёво, Очеретино, Нетайлово и Керамик (ДНР).

Потери противника за сутки составили: до 175 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, в том числе боевая машина пехоты Marder производства ФРГ, пять автомобилей, 155 мм гаубица М777 производства США, 122 мм гаубица Д-30, 105 мм орудие М119 и 105 мм лёгкая гаубица М102 производства США.

Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад ВСУ, 128-й бригады теробороны вблизи н. п. Старомайорское, Урожайное и Водяное (ДНР).

Противник потерял до 140 военнослужащих, две боевые машины пехоты, три автомобиля, 155 мм гаубицу М777 производства США, а также 152 мм гаубицу «Мста-Б».

Помимо этого, оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ поражены скопления живой силы и техники противника в 135 районах.

Средствами ПВО сбит самолёт МиГ-29 воздушных сил Украины, 40 беспилотных летательных аппаратов, четыре противорадиолокационные ракеты HARM производства США, 12 оперативно-тактических ракет ATACMS производства США и «Точка-У», а также 45 реактивных снарядов HIMARS производства США, «Ураган» и «Ольха».