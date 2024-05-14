В результате действий группировки «Север»: ВС России продвинулись в глубину обороны ВСУ в Харьковской области

Военнослужащие группировки «Север» освободили населённый пункт Бугроватка в Харьковской области, заявили в Минобороны РФ. В то же время авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС России уничтожили ряд целей, в том числе цех производства и хранения ударных беспилотников, склады боеприпасов, горючего и авиатехнику на украинских военных аэродромах.

Подразделения группировки войск «Север» освободили населённый пункт Бугроватка (Харьковская область) и продвинулись в глубину обороны противника. Об этом заявили в Минобороны РФ.

Бойцы группировки «Север» также нанесли поражение живой силе и технике 23-й механизированной бригады ВСУ и 125-й бригады теробороны в районах н. п. Весёлое, Волчанск и Липцы (Харьковская область).

Кроме того, отражена контратака штурмовой группы 120-й бригады теробороны в районе н. п. Старица (Харьковская область).

По данным Минобороны РФ, противник потерял в этом секторе до 135 военнослужащих, две боевые бронированные машины и семь автомобилей. Кроме того, в ходе контрабатарейной борьбы поражены боевая машина РСЗО Vampire чешского производства, 152-мм гаубица Д-20, три 122-мм САУ «Гвоздика», боевая машина зенитного ракетного комплекса «Стрела-10» и зенитная самоходная установка Gepard производства ФРГ.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 43-й механизированной бригады ВСУ, 110-й, 241-й бригад теробороны в районах н. п. Кисловка (Харьковская область), Розовка (ЛНР) и Торское (ДНР).

Отражены пять контратак штурмовых групп 77-й аэромобильной, 21, 63, 116-й механизированных бригад ВСУ в районах н. п. Макеевка, Стельмаховка, Червоная Диброва (ЛНР) и Синьковка (Харьковская область).

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ВСУ потеряли до 120 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, 152-мм гаубицу Д-20, 122-мм гаубицу Д-30 и 105-мм орудие М119 производства США.

Тем временем подразделения группировки войск «Юг» улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 10-й горно-штурмовой, 79-й, 80-й десантно-штурмовых, 81-й аэромобильной, 92-й штурмовой, 54, 67, 72-й механизированных бригад ВСУ, 116-й, 119-й бригад теробороны в районах н. п. Белогоровка (ЛНР), Георгиевка, Клещеевка, Раздоловка, Новомихайловка, Парасковиевка и Красное (ДНР).

За сутки противник потерял более 520 военнослужащих, четыре автомобиля, 152-мм гаубицу Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30, станцию радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD» и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36. Уничтожено три полевых склада боеприпасов ВСУ.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение, а также нанесли поражение и отразили восемь контратак штурмовых групп 71-й егерской, 23, 24, 47, 100, 110-й механизированных бригад ВСУ в районах н. п. Новгородское, Нетайлово и Соловьёво (ДНР).

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Противник потерял до 405 военнослужащих, три автомобиля, 155-мм САУ Paladin производства США и 122-мм гаубицу Д-30.

Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 1-й танковой, 58-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад ВСУ, 108-й, 128-й бригад теробороны в районах н. п. Старомайорское, Урожайное, Водяное (ДНР) и Дорожнянка (Запорожская область).

ВСУ потеряли до 155 военнослужащих, два бронетранспортёра, пять автомобилей, две польские 155-мм САУ Krab, 155-мм гаубицу М777 производства США и боевую машину зенитного ракетного комплекса «Стрела-10».

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике 35-й бригады морской пехоты, 103-й, 121-й бригад теробороны в районах н. п. Тягинка, Золотая Балка (Херсонская область) и Капуловка (Днепропетровская область).

По данным МО РФ, ВСУ потеряли до 25 военнослужащих, три автомобиля, 155-мм САУ Braveheart производства Великобритании, а также 155-мм гаубицу М777 и 105-мм орудие М119 производства США.

Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС России уничтожили ряд целей, в том числе цех производства и хранения ударных беспилотников ВСУ. Кроме того, поражены склады боеприпасов, горючего и авиатехника на военных аэродромах, а также скопления живой силы и техники противника в 143 районах.

Средства ПВО сбили 26 БПЛА, девять управляемых авиационных бомб HAMMER производства Франции, две противорадиолокационные ракеты HARM производства США, три оперативно-тактические ракеты ATACMS производства США, а также 43 реактивных снаряда систем Vampire и «Ольха».