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Ганчев: российские военные уже контролируют запад и север Волчанска

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Глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев в эфире Первого канала заявил, что военные Вооружённых сил России уже полностью контролируют ряд районов Волчанска.
Ганчев: российские военные уже контролируют запад и север Волчанска
  • РИА Новости

По его словам, пока что ВСУ оказывают сопротивление в самом городе, а также на подступах к нему с восточной части.

«Но при этом западная часть, северная часть Волчанска уже контролируются российскими войсками», — цитирует его РИА Новости.

Вместе с этим он добавил, что вскоре бойцы группировки войск «Север» приступят к освобождению посёлка Липцы.

Ранее координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий заявил в беседе с RT, что на Харьковском направлении наблюдается полная деморализация украинских террористических формирований.

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