Ганчев: российские военные уже контролируют запад и север Волчанска
- РИА Новости
По его словам, пока что ВСУ оказывают сопротивление в самом городе, а также на подступах к нему с восточной части.
«Но при этом западная часть, северная часть Волчанска уже контролируются российскими войсками», — цитирует его РИА Новости.
Вместе с этим он добавил, что вскоре бойцы группировки войск «Север» приступят к освобождению посёлка Липцы.
Ранее координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий заявил в беседе с RT, что на Харьковском направлении наблюдается полная деморализация украинских террористических формирований.