Водолацкий: ВСУ не надеются на возможность остановить группировку «Запад»
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«Зеленский даже признаёт, что на Харьковском направлении у российских вооружённых сил огромный успех, перевес — и количественный, и качественный — и мы не только уже каждый день освобождаем укрепрайоны, но и населённые пункты, как минимум 2—3 населённых пункта за последние дни мы освобождаем», — отметил парламентарий.
Депутат подчеркнул, что на этом направлении — «полная деморализация украинских террористических формирований».
«И, естественно, командование действует по принципу — первые крысы бегут с корабля. Поэтому всё руководство бригад оперативной группировки покинуло Купянск и выдвинулось за Харьков. Это говорит о том, что они не надеются на то, что им удастся остановить продвижение нашей группировки «Запад», — пояснил Водолацкий.
Собеседник RT выразил надежду на то, что «желания и чаяния людей в Харьковской области, которые ждут, когда придёт Россия и освободит их от нацистов, террористов, в ближайшее время сбудутся».
Он отметил, что в населённом пункте остались только подразделения прикрытия.
Ранее RT публиковал эксклюзивные кадры штурма лесопосадки на Купянском направлении в районе села Стельмаховка (ЛНР).