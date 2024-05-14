Водолацкий: ВСУ не надеются на возможность остановить группировку «Запад»

Координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий заявил в беседе с RT, что на Харьковском направлении наблюдается полная деморализация украинских террористических формирований.

«Зеленский даже признаёт, что на Харьковском направлении у российских вооружённых сил огромный успех, перевес — и количественный, и качественный — и мы не только уже каждый день освобождаем укрепрайоны, но и населённые пункты, как минимум 2—3 населённых пункта за последние дни мы освобождаем», — отметил парламентарий.

Депутат подчеркнул, что на этом направлении — «полная деморализация украинских террористических формирований».

«И, естественно, командование действует по принципу — первые крысы бегут с корабля. Поэтому всё руководство бригад оперативной группировки покинуло Купянск и выдвинулось за Харьков. Это говорит о том, что они не надеются на то, что им удастся остановить продвижение нашей группировки «Запад», — пояснил Водолацкий.

Собеседник RT выразил надежду на то, что «желания и чаяния людей в Харьковской области, которые ждут, когда придёт Россия и освободит их от нацистов, террористов, в ближайшее время сбудутся».

Он отметил, что в населённом пункте остались только подразделения прикрытия.

Ранее RT публиковал эксклюзивные кадры штурма лесопосадки на Купянском направлении в районе села Стельмаховка (ЛНР).