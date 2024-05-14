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ВС России освободили населённый пункт Бугроватка в Харьковской области

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В Минобороны России заявили, что бойцы подразделения группировки войск «Север» освободили населённый пункт Бугроватка в Харьковской области.
ВС России освободили населённый пункт Бугроватка в Харьковской области
  • РИА Новости

Об этом говорится в сводке ведомства.

«Подразделения группировки войск «Север» в результате активных действий освободили населённый пункт Бугроватка Харьковской области и продвинулись в глубину обороны противника», — указывается в заявлении.

Уточняется, что российские войска также нанесли поражение живой силе и технике 23-й механизированной бригады ВСУ и 125-й бригады теробороны.

Ранее глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев выразил надежду на скорейшее освобождение всей территории Харьковской области.

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