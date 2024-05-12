Ганчев выразил надежду на скорое освобождение территории Харьковской области

Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев выразил надежду на скорейшее освобождение всей территории Харьковской области.

«Верим в скорейшее освобождение всей территории Харьковщины. Конечно, это колоссальная работа, которая не делается за два дня», — цитирует его РИА Новости.

Ганчев отметил, что бойцы ВСУ «сопротивляются, но и это даётся им всё труднее».

Ранее стало известно, что подразделения российской группировки войск «Север» продвинулись в глубину обороны ВСУ в Харьковской области, армия России за сутки освободила населённые пункты Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в этом регионе.