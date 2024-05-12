Войска России освободили в Харьковской области ещё четыре населённых пункта

Подразделения российской группировки войск «Север» продвинулись в глубину обороны ВСУ в Харьковской области, армия России за сутки освободила населённые пункты Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в этом регионе.

Об этом сообщает Министерство обороны Российской Федерации.

«В районах населённых пунктов Дегтярное, Волчанск и Казачья Лопань Харьковской области нанесли поражение живой силе и технике подразделений 14-й механизированной бригады ВСУ, 110-й и 113-й бригад теробороны», — говорится в сводке.

Потери противника за сутки составили до 100 военнослужащих и два танка, также уничтожены боевая бронированная машина «Козак» и четыре автомобиля.

11 мая Министерство обороны заявило, что ВС России освободили населённые пункты Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья в Харьковской области.