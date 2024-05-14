В российском Министерстве обороны заявили, что подразделения Южной группировки ВС России улучшили положение по переднему краю.

«Подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике [противника]», — говорится в сводке ведомства.

Уточняется, что за сутки ВСУ потеряли более 520 военнослужащих, четыре автомобиля, 152-мм гаубицу Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30, станцию радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD» и т. д.

Также были уничтожены три полевых склада боеприпасов ВСУ.

Ранее сообщалось, что ВС России освободили населённый пункт Бугроватка в Харьковской области.