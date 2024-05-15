RT в Telegram
Подпишись

Решение о судьбе ХАМАС после завершения конфликта примет администрация Газы

Короткая ссылка
Решение о судьбе ХАМАС и его участии в управлении сектором Газа примет его администрация, заявил глава политбюро палестинского движения Исмаил Хания.
Решение о судьбе ХАМАС после завершения конфликта примет администрация Газы
  • Gettyimages.ru

«Администрация сектора Газа примет решение о судьбе движения в соответствии с высшими интересами палестинского народа, с национальными целями, предполагающими единство сектора Газа и Западного берега реки Иордан», — цитирует его ТАСС.

Американский лидер Джо Байден ранее заявил, что договорённость между Израилем и движением ХАМАС может быть достигнута «хоть завтра», если последнее согласится отпустить заложников.

Российский президент Владимир Путин назвал палестино-израильский конфликт катастрофой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить