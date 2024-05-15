Решение о судьбе ХАМАС после завершения конфликта примет администрация Газы

Решение о судьбе ХАМАС и его участии в управлении сектором Газа примет его администрация, заявил глава политбюро палестинского движения Исмаил Хания.

«Администрация сектора Газа примет решение о судьбе движения в соответствии с высшими интересами палестинского народа, с национальными целями, предполагающими единство сектора Газа и Западного берега реки Иордан», — цитирует его ТАСС.

Американский лидер Джо Байден ранее заявил, что договорённость между Израилем и движением ХАМАС может быть достигнута «хоть завтра», если последнее согласится отпустить заложников.

Российский президент Владимир Путин назвал палестино-израильский конфликт катастрофой.