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Путин назвал палестино-израильский конфликт катастрофой

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Российский президент Владимир Путин назвал палестино-израильский конфликт катастрофой.
Путин назвал палестино-израильский конфликт катастрофой
  • AP
  • © Leo Correa

Сравнивая ситуацию на Украине и в секторе Газа, Путин отметил, что в зоне российской специальной военной операции ничего подобного в плане разрушений нет.

«Посмотрите на СВО и то, что в Газе происходит, и почувствуйте разницу. Ну ничего подобного на Украине нет», — сказал президент.

Путин напомнил, что Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал сектор Газа на сегодняшний день самым большим кладбищем детей в мире. 

«Такая оценка о многом говорит», — подчеркнул Путин.

Министры иностранных дел Ирана и России Хосейн Амир Абдоллахиян и Сергей Лавров обсудили по телефону ситуацию в секторе Газа.

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