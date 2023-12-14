Путин назвал палестино-израильский конфликт катастрофой
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Сравнивая ситуацию на Украине и в секторе Газа, Путин отметил, что в зоне российской специальной военной операции ничего подобного в плане разрушений нет.
«Посмотрите на СВО и то, что в Газе происходит, и почувствуйте разницу. Ну ничего подобного на Украине нет», — сказал президент.
Путин напомнил, что Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал сектор Газа на сегодняшний день самым большим кладбищем детей в мире.
«Такая оценка о многом говорит», — подчеркнул Путин.
Министры иностранных дел Ирана и России Хосейн Амир Абдоллахиян и Сергей Лавров обсудили по телефону ситуацию в секторе Газа.