Российский президент Владимир Путин назвал палестино-израильский конфликт катастрофой.

Сравнивая ситуацию на Украине и в секторе Газа, Путин отметил, что в зоне российской специальной военной операции ничего подобного в плане разрушений нет.

«Посмотрите на СВО и то, что в Газе происходит, и почувствуйте разницу. Ну ничего подобного на Украине нет», — сказал президент.

Путин напомнил, что Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал сектор Газа на сегодняшний день самым большим кладбищем детей в мире.

«Такая оценка о многом говорит», — подчеркнул Путин.

Министры иностранных дел Ирана и России Хосейн Амир Абдоллахиян и Сергей Лавров обсудили по телефону ситуацию в секторе Газа.