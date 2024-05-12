Байден: соглашения о прекращении огня в Газе можно достичь хоть завтра
Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Белый дом.
«Соглашение о прекращении огня может быть достигнуто хоть завтра, если ХАМАС согласится освободить заложников», — заявил он.
Байден добавил, что ХАМАС необходимо освободить в том числе удерживаемых женщин, детей и получивших ранения лиц.
Ранее Министерство здравоохранения сектора Газа сообщило, что почти 35 тыс. человек погибли в результате израильской операции в секторе Газа.
Российский президент Владимир Путин назвал палестино-израильский конфликт катастрофой.