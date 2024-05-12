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Байден: соглашения о прекращении огня в Газе можно достичь хоть завтра

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Американский лидер Джо Байден заявил, что договорённость между Израилем и движением ХАМАС может быть достигнута «хоть завтра», если последнее согласится отпустить заложников.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Белый дом.

«Соглашение о прекращении огня может быть достигнуто хоть завтра, если ХАМАС согласится освободить заложников», — заявил он.

Байден добавил, что ХАМАС необходимо освободить в том числе удерживаемых женщин, детей и получивших ранения лиц.

Ранее Министерство здравоохранения сектора Газа сообщило, что почти 35 тыс. человек погибли в результате израильской операции в секторе Газа.

Российский президент Владимир Путин назвал палестино-израильский конфликт катастрофой.

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