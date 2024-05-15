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Средства ПВО сбили несколько воздушных целей на подлёте к Белгороду

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Российские средства противовоздушной обороны сбили несколько воздушных целей на подлёте к Белгороду.
Средства ПВО сбили несколько воздушных целей на подлёте к Белгороду
  • РИА Новости

Такой информацией поделился в личном Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Руководитель региона отметил, что, по предварительной информации, пострадавших в результате произошедшего нет.

Гладков добавил, что в Белгородском районе после отражения воздушной атаки со стороны Вооружённых сил Украины выявлены повреждения в трёх домовладениях, а также на линиях электро- и газоснабжения. Без света остаются жители одной из улиц в селе Петровка.

Ранее сообщалось, что средства ПВО уничтожили украинский беспилотник в небе над Белгородской областью.

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