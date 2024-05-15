МО: средства ПВО уничтожили беспилотник ВСУ над Белгородской областью

Средства ПВО уничтожили БПЛА ВС Украины над Белгородской областью, сообщает Минобороны России.

Ведомство сообщило, что около 11:20 мск была пресечена очередная попытка ВСУ совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории России.

Ранее средства ПВО сбили украинский беспилотник над Татарстаном.