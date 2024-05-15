МО: средства ПВО уничтожили беспилотник ВСУ над Белгородской областью
Средства ПВО уничтожили БПЛА ВС Украины над Белгородской областью, сообщает Минобороны России.
- РИА Новости
Ведомство сообщило, что около 11:20 мск была пресечена очередная попытка ВСУ совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории России.
Ранее средства ПВО сбили украинский беспилотник над Татарстаном.
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