В МО Британии заявили об отсутствии необходимости отправки западных войск на Украину

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс заявил об отсутствии необходимости отправки западных войск на Украину.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Я не предлагаю и не считаю вероятным, что предложу (отправку. — RT) «сапог» на Украину. Я также не думаю, что это необходимо», — отметил Шаппс в интервью подкасту газеты Telegraph.

По словам министра, Западу нужно убедиться, что украинские союзники должным образом профинансированы и обучены, а также имеют доступ ко всему оборудованию.

Шаппс добавил, что западным странам не нужно придумывать новые способы помощи Киеву, а нужно усилить имеющуюся поддержку до уровня, оказываемого Великобританией.

Ранее советник президента Эстонии по вопросам национальной безопасности Мадис Ролл заявил, что правительство изучает возможную отправку войск на запад Украины.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова на фоне высказываний из Эстонии о возможности отправки войск в зону конфликта отметила, что любое иностранное вооружение и любые иностранные наёмники, а не только эстонские, в случае появления на Украине станут целью ВС России.