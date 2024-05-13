Советник Ролл: Эстония рассматривает возможность отправки войск на запад Украины
Об этом заявил советник президента по вопросам национальной безопасности Мадис Ролл.
«Мы должны рассмотреть все возможности», — сказал он в интервью изданию Breaking Defense.
Ранее в The Independent заявили, что НАТО проводит в Эстонии учения с прицелом на Россию.
Глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что если НАТО хочет снять «табу» на отправку военных на Украину, то Россия готова.