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Советник Ролл: Эстония рассматривает возможность отправки войск на запад Украины

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Правительство Эстонии изучает возможную отправку войск на запад Украины.

Об этом заявил советник президента по вопросам национальной безопасности Мадис Ролл.

«Мы должны рассмотреть все возможности», — сказал он в интервью изданию Breaking Defense.

Ранее в The Independent заявили, что НАТО проводит в Эстонии учения с прицелом на Россию.

Глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что если НАТО хочет снять «табу» на отправку военных на Украину, то Россия готова.

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