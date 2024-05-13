Советник Ролл: Эстония рассматривает возможность отправки войск на запад Украины

Правительство Эстонии изучает возможную отправку войск на запад Украины.

Об этом заявил советник президента по вопросам национальной безопасности Мадис Ролл.

«Мы должны рассмотреть все возможности», — сказал он в интервью изданию Breaking Defense.

Ранее в The Independent заявили, что НАТО проводит в Эстонии учения с прицелом на Россию.

Глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что если НАТО хочет снять «табу» на отправку военных на Украину, то Россия готова.