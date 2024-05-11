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Independent: НАТО проводит в Эстонии учения с прицелом на Россию

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Силы НАТО проводят в Эстонии учения Swift Response под руководством Британии с прицелом на Россию. Об этом сообщает издание The Independent.
Independent: НАТО проводит в Эстонии учения с прицелом на Россию
  • Gettyimages.ru
  • © picture alliance

Как сказано в материале, ударный вертолёт Apache выполняет полёт в поддержку наземных войск, которые штурмуют российские позиции.

Так, во время ближнего боя был зачищен ряд укреплённых траншей, а с помощью БПЛА и ракет отбита контратака.

Отмечается, что силы Североатлантического альянса в Эстонии под руководством Британии отрабатывают варианты того, на что был бы похож конфликт, который начался на восточном фланге альянса.

8 мая прыжки с парашютом во время учений НАТО в Швеции стали причиной травмирования более десяти военнослужащих.

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