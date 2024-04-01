Гаврилов: если НАТО хочет снять «табу» на отправку военных на Украину, то Россия готова

Если НАТО снятием «табу» на потенциальную отправку военных на Украину пытается испытать Россию на прочность, то Москва готова к любому развитию.

Об этом заявил в интервью РИА Новости глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

«Неоднократно предупреждали, что их возрастающая вовлечённость в вооружённую конфронтацию чревата прямым военным столкновением ядерных держав с катастрофическими последствиями, ответственность за которые будет лежать на них», — сказал дипломат.

Ранее Гаврилов заявил, что отношения Россия — НАТО сегодня можно охарактеризовать как «более чем холодная война».

Также, по его словам, политика НАТО в отношении России приведёт к деградации обстановки в Европе.