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Гаврилов: если НАТО хочет снять «табу» на отправку военных на Украину, то Россия готова

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Если НАТО снятием «табу» на потенциальную отправку военных на Украину пытается испытать Россию на прочность, то Москва готова к любому развитию.

Об этом заявил в интервью РИА Новости глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

«Неоднократно предупреждали, что их возрастающая вовлечённость в вооружённую конфронтацию чревата прямым военным столкновением ядерных держав с катастрофическими последствиями, ответственность за которые будет лежать на них», — сказал дипломат.

Ранее Гаврилов заявил, что отношения Россия — НАТО сегодня можно охарактеризовать как «более чем холодная война».

Также, по его словам, политика НАТО в отношении России приведёт к деградации обстановки в Европе.

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