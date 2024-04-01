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Гаврилов: политика НАТО в отношении России приведёт к деградации обстановки в Европе

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Агрессивная политика НАТО в отношении России приведёт к полной деградации военно-политической обстановки в Европе.

Такое мнение в интервью РИА Новости выразил глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

«До предела агрессивная линия в отношении нашей страны приведёт к полной деградации военно-политической обстановки в Европе», — сказал он.

Также Гаврилов заявил, что отношения Россия — НАТО сегодня можно охарактеризовать как «более чем холодная война».

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров отказался «гадать» на тему возможного столкновения России и НАТО.

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