Министр иностранных дел России Сергей Лавров отказался «гадать» на тему возможного столкновения России и НАТО.

Об этом пишут «Известия».

«Не буду гадать на эту тему. Я вообще считаю, что это не очень корректная и полезная придумка с «часами Судного дня», — отметил он.

По словам Лаврова, в общественном сознании нагнетается ажиотаж, когда необходимо успокоиться и действовать разумно.

Ранее в МИД России заявили, что активность НАТО в Восточной Европе и Черноморском регионе направлена на подготовку союзников альянса к потенциальному конфликту с Россией. Отмечается, что одним из доказательств этого служит расширение румынской авиабазы.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил мнение, что военные НАТО не станут защищать Украину.