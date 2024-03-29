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Лавров отказался «гадать» на тему возможного столкновения России и НАТО

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров отказался «гадать» на тему возможного столкновения России и НАТО.

Об этом пишут «Известия».

«Не буду гадать на эту тему. Я вообще считаю, что это не очень корректная и полезная придумка с «часами Судного дня», — отметил он.

По словам Лаврова, в общественном сознании нагнетается ажиотаж, когда необходимо успокоиться и действовать разумно.

Ранее в МИД России заявили, что активность НАТО в Восточной Европе и Черноморском регионе направлена на подготовку союзников альянса к потенциальному конфликту с Россией. Отмечается, что одним из доказательств этого служит расширение румынской авиабазы.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил мнение, что военные НАТО не станут защищать Украину.

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