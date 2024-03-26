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Лукашенко: войска НАТО не станут защищать Украину

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил мнение, что военные НАТО не станут защищать Украину, сообщает БЕЛТА.
Лукашенко: войска НАТО не станут защищать Украину
  • РИА Новости

Таким образом он прокомментировал данные о возможности размещения на украинской территории близ южной границы Белоруссии войск НАТО.

«На украинском направлении 120 тыс. украинцев сейчас. Они хотят их забрать, бросить на фронт против России. А здесь, разговоры, — выстроить на нашей южной границе французские или натовские войска», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, эти военные не будут защищать Украину.

Вместе с этим Лукашенко отметил, что на полигоне Пабраде в Литве в настоящее время сконцентрированы силы НАТО, в том числе американские и немецкие военные, которые, по мнению белорусского лидера, в реальности не станут в случае чего защищать литовцев.

«Вы что, думаете, что немцы и американцы сюда пришли и в случае столкновения с белорусами и россиянами будут Литву защищать? Да никогда такого не было. И не будут они защищать. При первой серьёзной ситуации они сбегут с поля боя», — подчеркнул он.

Ранее Лукашенко назвал дурью слухи о планах России и Белоруссии напасть на Запад.

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