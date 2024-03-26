Лукашенко назвал дурью слухи о планах России и Белоруссии напасть на Запад
- РИА Новости
«Дурь полная. Мы не собираемся на них нападать. Мы выстраиваем здесь систему обороны. Они ждут этого. Они провоцируют нас, чтобы мы хоть как-то им ответили», — цитирует его БЕЛТА.
В качестве примера белорусский лидер привёл ситуацию с заброской диверсионных групп через границу с Украиной.
«Они заинтересованы в развязывании этой войны. Глупые люди... Нам не надо этой войны. Но если дёрнутся, мы очень серьёзно ответим», — добавил Лукашенко.
Ранее он заявил, что любая провокация на границе должна пресекаться военным путём.
Лукашенко также высказался насчёт сосредоточения войск НАТО у границ страны и заявил, что, если Минск где-то успокоится, «они нападут».