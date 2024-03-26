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Лукашенко назвал дурью слухи о планах России и Белоруссии напасть на Запад

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал полной дурью сообщения о планах республики вместе с Россией напасть на Запад.
Лукашенко назвал дурью слухи о планах России и Белоруссии напасть на Запад
  • РИА Новости

«Дурь полная. Мы не собираемся на них нападать. Мы выстраиваем здесь систему обороны. Они ждут этого. Они провоцируют нас, чтобы мы хоть как-то им ответили», — цитирует его БЕЛТА.

В качестве примера белорусский лидер привёл ситуацию с заброской диверсионных групп через границу с Украиной.

«Они заинтересованы в развязывании этой войны. Глупые люди... Нам не надо этой войны. Но если дёрнутся, мы очень серьёзно ответим», — добавил Лукашенко.

Ранее он заявил, что любая провокация на границе должна пресекаться военным путём.

Лукашенко также высказался насчёт сосредоточения войск НАТО у границ страны и заявил, что, если Минск где-то успокоится, «они нападут».

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