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МИД: активность НАТО в Восточной Европе заточена на столкновение с Россией

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Деятельность НАТО в Восточной Европе и Черноморском регионе заточена на подготовку союзников к потенциальному столкновению с Россией.

Об этом заявили в МИД России, передаёт РИА Новости.

По данным ведомства, одним из доказательств этого служит расширение румынской авиабазы.

Кроме того, в министерстве добавили, что «форсированное усиление коалиционных потенциалов» происходит также в Польше и Прибалтике.

Ранее российский лидер Владимир Путин назвал бредом заявления о том, что Россия собирается воевать с НАТО.

Также он отметил, что не Россия двигалась к границам стран НАТО, а они подошли вплотную.

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