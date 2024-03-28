МИД: активность НАТО в Восточной Европе заточена на столкновение с Россией
Об этом заявили в МИД России, передаёт РИА Новости.
По данным ведомства, одним из доказательств этого служит расширение румынской авиабазы.
Кроме того, в министерстве добавили, что «форсированное усиление коалиционных потенциалов» происходит также в Польше и Прибалтике.
Ранее российский лидер Владимир Путин назвал бредом заявления о том, что Россия собирается воевать с НАТО.
Также он отметил, что не Россия двигалась к границам стран НАТО, а они подошли вплотную.