Путин назвал бредом заявления, что Россия собирается воевать с НАТО

Российский лидер Владимир Путин назвал бредом заявления о том, что Россия собирается воевать с НАТО.

Об этом он заявил во время своего визита в Торжок на встрече с военными лётчиками и вдовами Героев России — участников СВО.

Президент подчеркнул, что в 2022 году США истратили на военные расходы около $811 млрд, а Россия — $72 млрд.

«Мы что, при этом соотношении собираемся воевать с НАТО, что ли? Ну это просто бред», — сказал российский лидер.

Ранее Путин в Торжке посетил центр боевого применения лётного состава Минобороны.

Также в Тверской области Путину показали ракеты, отрывающие танкам ВСУ башни.