RT в Telegram
Подпишись

Путин назвал бредом заявления, что Россия собирается воевать с НАТО

Короткая ссылка
Российский лидер Владимир Путин назвал бредом заявления о том, что Россия собирается воевать с НАТО.

Об этом он заявил во время своего визита в Торжок на встрече с военными лётчиками и вдовами Героев России — участников СВО.

Президент подчеркнул, что в 2022 году США истратили на военные расходы около $811 млрд, а Россия — $72 млрд.

«Мы что, при этом соотношении собираемся воевать с НАТО, что ли? Ну это просто бред», — сказал российский лидер.

Ранее Путин в Торжке посетил центр боевого применения лётного состава Минобороны.

Также в Тверской области Путину показали ракеты, отрывающие танкам ВСУ башни.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить