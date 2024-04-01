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Гаврилов: отношения России и НАТО сегодня — «более чем холодная война»

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Отношения Россия–НАТО сегодня можно охарактеризовать как «более чем холодная война».

С таким заявлением в интервью РИА Новости выступил глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

По его словам, в стратегической концепции альянса, утверждённой на саммите в Мадриде в 2022 году, Россия объявлена «наиболее значительной и прямой угрозой».

Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок утверждала, что президент России Владимир Путин хочет втянуть Североатлантический альянс в вооружённый конфликт.

При этом глава военного комитета НАТО голландский адмирал Роб Бауэр сообщил об отсутствии признаков того, что Россия планирует нападение на какую-либо из стран Североатлантического альянса.

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