Глава МИД ФРГ Бербок утверждает, что Путин хочет втянуть НАТО в конфликт
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Её слова приводит издание Tagesspiegel.
«Путин намерен втянуть НАТО в войну», — утверждает Бербок.
По мнению Бербок, если Россия одержит победу в украинском конфликте, «безопасность в Европе и международный порядок окажутся под угрозой».
Ранее глава военного комитета НАТО голландский адмирал Роб Бауэр сообщил об отсутствии признаков того, что Россия планирует нападение на какую-либо из стран Североатлантического альянса.
Президент России Владимир Путин отмечал, что заявления о возможности нападения России на Польшу или Прибалтику — абсолютная чушь.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко также назвал полной дурью сообщения о планах республики вместе с Россией напасть на Запад.