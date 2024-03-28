Путин назвал чушью заявления о возможности нападения России на Польшу или Прибалтику
Об этом заявил президент России Владимир Путин во время беседы с военными лётчиками.
«Это полная чушь — возможность нападения на какие-то другие страны, на Польшу, Прибалтику. А ещё там всё чехов пугают. Просто бред», — подчеркнул российский лидер.
При этом он назвал такие заявления очередным способом обмануть людей и выбить из них дополнительные расходы.
Ранее Путин назвал бредом заявления, что Россия собирается воевать с НАТО.
Также он заявил, что Россия в СВО защищает своих людей, проживающих на её исторических территориях.