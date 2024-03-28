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Путин назвал чушью заявления о возможности нападения России на Польшу или Прибалтику

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Заявления о возможности нападения России на Польшу или Прибалтику — это абсолютная чушь.

Об этом заявил президент России Владимир Путин во время беседы с военными лётчиками.

«Это полная чушь — возможность нападения на какие-то другие страны, на Польшу, Прибалтику. А ещё там всё чехов пугают. Просто бред», — подчеркнул российский лидер.

При этом он назвал такие заявления очередным способом обмануть людей и выбить из них дополнительные расходы. 

Ранее Путин назвал бредом заявления, что Россия собирается воевать с НАТО.

Также он заявил, что Россия в СВО защищает своих людей, проживающих на её исторических территориях.

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