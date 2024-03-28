Путин: Россия в СВО защищает своих людей, проживающих на её исторических территориях

Россия в зоне специальной военной операции защищает своих людей, проживающих на её исторических территориях.

Об этом заявил президент России Владимир Путин, беседуя с военными лётчиками в Тверской области.

«Что мы сейчас делаем в ходе специальной военной операции? Мы защищаем наших людей, проживающих на наших исторических территориях», — отметил глава государства.

Ранее Путин на отлично оценил действия боевой авиации России в спецоперации во время своего визита в Торжок.

Также он назвал бредом заявления, что Россия собирается воевать с НАТО.