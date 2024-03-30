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Глава военного комитета НАТО: у России нет планов нападения на страны альянса

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Глава военного комитета НАТО голландский адмирал Роб Бауэр сообщил об отсутствии признаков того, что Россия планирует нападение на какую-либо из стран Североатлантического альянса.

Об этом сообщает The Baltic Times.

«Нет никаких признаков того, что Россия планирует напасть на какую-либо страну — члена НАТО», — сказал он.

Между тем Бауэр заявил, что Россия якобы имеет амбиции вне Украины, поэтому альянс должен быть более подготовлен.

По словам адмирала, применение Пятой статьи Устава альянса (о коллективной обороне) возможно только в случае прямого нападения на страну НАТО.

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что заявления о возможности нападения России на Польшу или Прибалтику — абсолютная чушь.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко также назвал полной дурью сообщения о планах республики вместе с Россией напасть на Запад.

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